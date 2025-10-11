Novak Djokovic risponde stizzito ad un giornalista in conferenza stampa a Shanghai

Novak Djokovic sognava di centrare il grande risultato, ovvero vincere il Masters 1000 di Shanghai (Cina) ma, proprio sul più bello, il serbo si è fermato. A causa anche di una condizione fisica non più ottimale il fuoriclasse serbo si è dovuto inchinare al “carneade” monegasco Valentin Vacherot numero 204 al mondo.

Un 6-3 6-4 che in pochi potevano aspettarsi all’inizio dell’incontro, con il 24 volte vincitore di un torneo del Grande Slam che si è quindi arreso a Vacherot che, di conseguenza, andrà a giocarsi la finale del Masters 1000 cinese contro suo cugino Arthur Rinderknech.

Al termine dell’incontro Novak Djokovic ha parlato nel corso della conferenza stampa di rito. Il classe 1987 ha iniziato rendendo merito al rivale monegasco: “Voglio congratularmi con Valentin per aver raggiunto la sua prima finale in un Masters 1000. È partito dalle qualificazioni e la sua è una storia incredibile. A rete gli ho detto che ha disputato un torneo fantastico e, soprattutto, che il suo atteggiamento in campo è ottimo. Gli auguro il meglio per la finale. Oggi ha vinto il giocatore migliore”.

Dopodiché è arrivata la domanda che Nole non ha gradito. Un giornalista, infatti, ha chiesto al nativo di Belgrado se potesse parlare delle sue condizioni fisiche. La risposta di Djokovic è stata secca: “No. Prossima domanda, grazie”. Sicuramente la delusione per questa sconfitta in semifinale si è fatta sentire ma, di pari passo, la consapevolezza che un nuovo intoppo a livello fisico potrebbe costringere il serbo a chiudere anzitempo il 2025.