Nicolò Bulega approda in MotoGP! Con Bagnaia per le ultime gare della stagione

Nicolò Bulega sostituirà Marc Marquez negli ultimi due Gran Premi del Mondiale MotoGP e sarà dunque il compagno di Francesco Bagnaia all’interno della Ducati ufficiale. Dopo aver lottato fino all’ultimo per il titolo iridato in Superbike con il turco Toprak Razgatlioglu, il vice campione del mondo tra le derivate di serie prenderà il posto dell’infortunio Campione del Mondo di MotoGP.

Il 26enne ha superato il Test in sella alla Desmosedici GP a Jerez de la Frontera e la prova è stata valutata positivamente dalla scuderia di Borgo Panigale. L’appuntamento è dunque per il GP del Portogallo, previsto a Portimao nel weekend del 7-9 novembre. Dopo la tappa in terra lusitana, ci sarà anche la chance di cimentarsi a Valencia per chiudere al meglio questa annata agonistica.

Si tratta del suo esordio in MotoGP: è riuscito ad approdare alla classe regina, anche se solo per un paio di eventi, dopo essere passato in Superbike. In passato ha disputato tre stagioni piene in Moto3 (2016-2018) e altrettante in Moto2 (2019-2021), senza vincere gare e salendo sul podio in due occasioni (nel 2016: secondo in Spagna e terzo in Giappone).

Nicolò Bulega proverà a ben figurare e a farsi apprezzare in occasione di questa doppia uscita. Il prossimo anno disputerà il Mondiale Superbike da favorito, ma chissà che in un prossimo futuro non ci possa essere un sedile stabile in MotoGP se dimostrerà il proprio potenziale tra Portimao e Valencia.