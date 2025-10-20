NFL 2025 (week 7): vincono Chiefs, Eagles, Packers, Rams e Broncos che beffano i Giants

La settima settimana della NFL 2025-2026 va in archivio dandoci spunti di interesse importanti. Le due Conference iniziano a prendere forma e la classifica inizia a dare i primi responsi.

Nella AFC al comando troviamo gli Indianapolis Colts (6-1) che banchettano 38-24 in casa dei Los Angeles Chargers (4-3) con Taylor che segna 3 mete su corsa, mentre Herbert lancia per 420 yds ma Indianapolis vince facile. Alle loro spalle si segnalano i New England Patriots (5-2) che passeggiano 31-13 in casa dei derelitti Tennessee Titans (1-6), mentre i Kansas City Chiefs (4-3) umiliano 31-0 i Las Vegas Raiders (2-5) nello scontro interno alla AFC West e si rilanciano. Il successo del weekend, però, è dei Denver Broncos (5-2) che, proprio allo scadere, piegano 33-32 i New York Giants (2-5) al termine di un match che ha dell’incredibile con la squadra del Colorado che segna 33 punti nell’ultimo quarto!

Nella NFC, invece, successo pesante dei Green Bay Packers (4-1-1) che passano 27-23 in casa degli Arizona Cardinals (2-5) nonostante un Brissett da 279 yds su lancio con completi clamorosi. Josh Jacobs domina su corsa e ribalta il punteggio nel secondo tempo. Vincono ancora i San Francisco 49ers (5-2) contro gli Atlanta Falcons (3-3) per 20-10 con un McCaffrey impressionante da 129 yds e 2 mete su corsa e 72 su ricezione. Tornano al successo anche i Philadelphia Eagles (5-2) che piegano i Minnesota Vikings (3-3) a domicilio per 28-22 con Hurts da 328 yds e 3 td. Facile successo anche dei Los Angeles Rams (5-2) che demoliscono 35-7 i Jacksonville Jaguars (4-3) a domicilio. La vetta della NFC sarà decisa questa notte nella super-sfida tra Detroit Lions (4-2) e Tampa Bay Buccaneers (5-1).

I RISULTATI DELLA WEEK 7

Cincinnati Bengals (3-4)-Pittsburgh Steelers (4-2): 33-31

Jacksonville Jaguars (4-3)-Los Angeles Rams (5-2): 7-35

Chicago Bears (4-2)-New Orleans Saints (1-6): 26-14

Cleveland Browns (2-5)-Miami Dolphins (1-6): 31-6

Tennessee Titans (1-6)-New England Patriots (5-2): 13-31

Kansas City Chiefs (4-3)-Las Vegas Raiders (2-5): 31-0

Minnesota Vikings (3-3)-Philadelphia Eagles (5-2): 22-28

New York Jets (0-7)-Carolina Panthers (4-3): 6-13

Denver Broncos (5-2)-New York Giants (2-5): 33-32

Los Angeles Chargers (4-3)-Indianapolis Colts (6-1): 24-38

Dallas Cowboys (3-3-1)-Washington Commanders (3-4): 44-22

Arizona Cardinals (2-5)-Green Bay Packers (4-1-1): 23-27

San Francisco 49ers (5-2)-Atlanta Falcons (3-3): 20-10

Squadre in bye: Buffalo Bills, Baltimore Ravens.