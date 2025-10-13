Football Americano
NFL 2025 (week 6): cadono gli Eagles, successi per Buccaneers, Packers e Chiefs che piegano i Lions
La sesta settimana della NFL non è stata una di quelle che passa inosservata. In primo luogo arriva il secondo ko consecutivo per i Philadelphia Eagles che crollano 17-34 nello scontro interno alla NFC East contro i risorti New York Giants. A Londra i Denver Broncos piegano i New York Jets (unica squadra ancora senza vittorie) mentre gli Indianapolis Colts salgono 5-1 dopo aver superato gli Arizona Cardinals 31-27. Nel match di cartello della settimana i Kansas City Chiefs tornano sul 3-3 dopo aver schiantato i Detroit Lions 30-17, mentre i Tampa Bay Buccaneers vincono e convincono salendo 5-1 contro i San Francisco 49ers per 30-19. Tornano al successo anche i Green Bay Packers 27-18 contro i Cincinnati Bengals in un match non propriamente scintillante.
I RISULTATI DELLA WEEK 6
New York Giants (2-4)-Philadelphia Eagles (4-2): 34-17
New York Jets (0-6)-Denver Broncos (4-2): 11-13.
Indianapolis Colts (5-1)-Arizona Cardinals (2-4): 31-27
Miami Dolphins (1-5)-Los Angeles Chargers (4-2): 27-29
New Orleans Saints (1-5)-New England Patriots (4-2): 19-25
Pittsburgh Steelers (4-1)-Cleveland Browns (1-5): 23-9
Carolina Panthers (3-3)-Dallas Cowboys (2-3-1): 30-27
Jacksonville Jaguars (4-2)-Seattle Seahawks (4-2): 12-20
Baltimore Ravens (1-5)-Los Angeles Rams (4-2): 3-17
Las Vegas Raiders (2-4)-Tennessee Titans (1-5): 20-10
Green Bay Packers (3-1-1)-Cincinnati Bengals (2-4): 27-18
Tampa Bay Buccaneers (5-1)-San Francisco 49ers (4-2): 30-19
Kansas City Chiefs (3-3)-Detroit Lions (4-2): 30-17
Squadre in bye week: Minnesota Vikings e Houston Texans