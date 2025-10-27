NBA, i risultati della notte. Spurs ancora imbattuti. Reaves trascina i Lakers, bene Clippers e Cavs

Sono nove le partite che si sono disputate tra la serata di ieri e la notte italiana. Continua l’imbattibilità dei sorprendenti San Antonio Spurs, che vincono la loro terza partita consecutiva, superando 118-107 i Brooklyn Nets, ancora a secco di successi in stagione, grazie soprattutto ad un Victor Wembanyama da 31 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate. Gli Spurs dilapidano un vantaggio di 26 punti, con la rimonta dei Nets guidata soprattutto da Cam Thomas (40 punti). Nel finale ci pensano la stella francese ed il rookie Dylan Harper (20 punti) a firmare la vittoria.

Comincia ad ingranare la scelta numero uno dell’ultimo Draft, Cooper Flagg, che con i suoi 22 punti è uno dei fattori nel primo successo stagionale dei Dallas Mavericks contro i Toronto Raptors (139-129). Decisiva anche la doppia doppia di Anthony Davis (25 punti e 10 rimbalzi), mentre ai canadesi non bastano i 33 punti ed 11 rimbalzi di Scottie Barnes.

Una nottata positiva per le due formazioni di Los Angeles. I Lakers, privi di Luka Doncic (fuori almeno una settimana per una distorsione al dito di una mano) e LeBron James (assente da inizio stagione), superano 127-120 i Sacramento Kings con il career high di Austin Reaves, che sfiora anche un’incredibile tripla doppia con 51 punti, 11 rimbalzi e 9 assist. I Clippers, invece, battono 114-107 i Portland Trail Blazers guidati soprattutto nel finale da un Kawhi Leonard da 30 punti e 10 rimbalzi, ma importanti anche la doppia doppia di James Harden (20 punti e 13 assist).

Nel big match della serata i Cleveland Cavaliers si impongono 118-113 contro i Milwaukee Bucks, infliggendo la prima sconfitta stagionale ad Antetokounmpo e compagni. Il greco gioca una partita clamorosa, sfiorando la tripla doppia con 40 punti, 14 rimbalzi e 9 assist, ma a far festa sono i Cavs guidati dai 24 punti di Donovan Mitchell e i 23 di Evan Mobley, che hanno segnato i canestri decisivi nel finale di partita per contenere la rimonta degli ospiti.

Terza sconfitta consecutiva per i Boston Celtics, che cadono anche sul campo dei Detroit Pistons per 119-113, nonostante i 41 punti di Jaylen Brown. I padroni di casa sono trascinati dai 25 punti di Cade Cunningham e dalle doppie doppie di Jalen Duren (24 punti e 18 rimbalzi) ed Ausar Thompson (21 punti e 12 rimbalzi). Anche gli Indiana Pacers, finalisti nella passata stagione, non riescono a trovare ancora la prima vittoria, perdendo 114-110 contro i Minnesota Timberwolves, che tremano per un infortunio al ginocchio di Anthony Edwards, uscito dopo appena tre minuti.

La tripla doppia di LaMelo Ball (38 punti, 13 rimbalzi e 13 assist) fa volare gli Charlotte Hornets sul campo degli Washington Wizards. Finisce 139-113 grazie ad un secondo tempo da 88 punti segnati (44 per quarto) per gli ospiti. Cadono i New York Knicks in casa dei Miami Heat per 115-107 con Miami guidata dai 29 punti di Norman Powell, mentre non bastano ai Knicks i 37 punti di Jalen Brunson.

RISULTATI NBA 2025-2026 (27 OTTOBRE)

San Antonio Spurs – Brooklyn Nets 118-107

Detroit Pistons – Boston Celtics 119-113

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 118-113

Miami Heat – New York Knicks 115-107

Washington Wizards – Charlotte Hornets 113-139

Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers 114-110

Dallas Mavericks – Toronto Raptors 139-129

Los Angeles Clippers – Portland Trail Blazers 114-107

Sacramento Kings – Los Angeles Lakers 120-127