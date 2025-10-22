NBA, i risultati della notte. OKC piega Houston dopo due supplementari. Lakers ko con Golden State

Non poteva esserci un inizio più scoppiettante per la NBA 2025-2026. I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder festeggiano la serata della consegna degli anelli con una vittoria incredibile contro gli Houston Rockets. Un successo per 125-124 arrivato addirittura dopo due tempi supplementari, con l’MVP Shai Gilgeous-Alexander decisivo sia nel finale dei regolamentari sia poi all’overtime. A Houston non basta un fenomenale Alperen Sengun da 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mentre il neo arrivato Kevin Durant firma 23 punti ed è protagonista di un’azione un po’ controversa nel finale del primo supplementare.

Durant, però, ha sulla coscienza il libero sbagliato a 9 secondi dal termine che avrebbe dato il +3 a Houston, poi successivamente punita da Gilgeous-Alexander con il pareggio a due secondi dalla fine. Nel primo supplementare grande equilibrio, ma ecco che proprio all’ultima azione succede di tutto. Il canadese viene stoppato da Eason e la palla finisce in mano a Durant che chiama abbastanza chiaramente timeout, ma i Rockets non ne hanno più. Gli arbitri graziano KD, perchè quasi subito suona la sirena, ma le proteste della panchina di OKC sono vementi. Nel secondo overtime ancora duello tra Sengun e Gilgeous-Alexander, con quest’ultimo che mette i due liberi della vittoria a due secondi dalla fine, arrivando così a 35 punti, miglior marcatore di Oklahoma, che ha anche un ottimo esordio da Chet Holmgren con 28 punti.

Con LeBron James a riposo, c’era comunque grande attesa per i Los Angeles Lakers e il loro esordio casalingo. Nonostante un Luka Doncic da 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, la prima dei californiani finisce con una sconfitta contro i Golden State Warriors, che si impongono per 119-109 guidati da Jimmy Butler (31 punti) e Steph Curry (23).

La partita si decide nel terzo quarto, quando Butler e Curry costruiscono il parziale che permette agli Warriors di allungare sulla doppia cifra di vantaggio in vista dell’ultima frazione. I Lakers sembrano crollare in avvio di ultimo quarto, ma si danno ancora una speranza, che viene definitivamente chiusa da una tripla di Curry a 53 secondi dalla fine, che manda i titoli di coda.

RISULTATI NBA 2025-2026 (22 OTTOBRE)

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 125-124 d.t.s

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 109-119