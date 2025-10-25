NBA, i risultati della notte. Miami dimentica gli scandali e vince. Wembanyama fa volare gli Spurs

Si sta scaldando la palla a spicchi americana, ma se a tenere banco è lo scandalo scommesse, sui parquet a Stelle e Strisce nella notte si sono disputati ben 12 match che provano a riportare l’attenzione sulla pallacanestro giocata. Andiamo a scoprire tutti i risultati di questa giornata.

In realtà, difficile scindere cronaca nera e basket, con sia Portland sia Miami in campo nella notte. La prima dei Blazers dopo l’arresto di coach Billups ha visto Deni Avdija guidare i suoi con 26 punti e un secondo tempo dominato da Portland che batte i Golden State Warriors 139-119. Non bastano a GSW i 35 punti del solito Steph Curry. Non basta Invece Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee con 31 punti e 20 rimbalzi nella vittoria 122-116 sui Toronto Raptors. I Bucks, spinti anche dai 23 punti di Cole Anthony, centrano il secondo successo consecutivo a inizio stagione. Trae Young firma 25 punti, sei negli ultimi 46 secondi, e guida Atlanta alla vittoria 111-107 su Orlando. I Magic, avanti di 12 nell’ultimo quarto, crollano nel finale nonostante i 27 punti di Franz Wagner.

In campo anche i Miami Heat, orfani di Terry Rozier, finito in carcere per scommesse illegali. E Miami travolge Memphis 146-114, con Bam Adebayo protagonista da 24 punti e un primo tempo travolgente. Brilla anche Simone Fontecchio, autore di 14 punti in 25 minuti, contribuendo al primo successo stagionale degli Heat, che cercano di scrollarsi lo scandalo di dosso. Victor Wembanyama sfiora la tripla doppia con 29 punti, 11 rimbalzi e 9 stoppate, guidando San Antonio al successo 120-116 su New Orleans dopo un tempo supplementare. Zion Williamson (27 punti, 10 rimbalzi) tiene a galla i Pelicans, ma i canestri decisivi di Vassell e Champagnie regalano la vittoria agli Spurs. Cade Cunningham segna 21 punti e i liberi decisivi a 5,5 secondi dalla fine, regalando a Detroit la vittoria 115-111 su Houston. Per l’allenatore J.B. Bickerstaff arriva la 300ª vittoria in carriera, traguardo che lo unisce al padre Bernie come unica coppia padre-figlio a riuscirci nella storia NBA.

Doppia sfida nella Grande Mela, invece, dove Jalen Brunson trascina New York con 31 punti, mentre Karl-Anthony Towns aggiunge 26 punti e 13 rimbalzi nel 105-95 contro Boston. I Knicks dominano il secondo quarto 42-14 e volano sul 2-0 stagionale, infliggendo ai Celtics la seconda sconfitta consecutiva nonostante i 23 punti di Jaylen Brown. Donovan Mitchell firma 35 punti e guida Cleveland al successo 131-124 su Brooklyn, con l’aiuto di Jarrett Allen (22) e Sam Merrill (22). I Cavaliers centrano la prima vittoria stagionale dopo il ko con New York, resistendo alla rimonta dei Nets trascinati dai 33 punti di Cam Thomas. Kyshawn George realizza il suo massimo in carriera con 34 punti e 11 rimbalzi, trascinando Washington al 117-107 su Dallas. Cooper Flagg ne segna 18 e tenta la rimonta, ma i Mavericks, nonostante i 27 punti di Anthony Davis, pagano 21 palle perse e restano a quota zero vittorie.

Ci si sposta in California per le ultime tre partite della notte. Vincono i Sacramento Kings che superano gli Utah Jazz 105-104 e lo fanno con il canestro di Sabonis a 6” dalla sirena che ribalta i giochi in un match che ha visto proprio Sabonis chiudere in doppia doppia con 12 punti e 12 rimbalzi, ma top scorer sono stati Zach LaVine con 31 punti, mentre non sono bastati i 33 di Lauri Markkanen. 49 punti (e 11 rimbalzi) di Luka Doncic fanno volare i Los Angeles Lakers che superano i Minnesota Timberwolves 128-110 dopo aver sofferto un tempo. Infine, vincono anche i Clippers che battono i Phoenix Suns 129-102 in un match dominato e dove spiccano i 30 punti del grande veterano James Harden.

RISULTATI NBA 2025-2026 (25 OTTOBRE)

Toronto Raptors – Milwaukee Bucks 116-122

Orlando Magic – Atlanta Hawks 107-111

Brooklyn Nets – Cleveland Cavaliers 124-131

New York Knicks – Boston Celtics 105-95

Memphis Grizzlies – Miami Heat 114-146

New Orleans Pelicans – San Antonio Spurs 116-120

Houston Rockets – Detroit Pistons 111-115

Dallas Mavericks – Washington Wizards 107-117

Sacramento Kings – Utah Jazz 105-104

Los Angeles Lakers – Minnesota Timberwolves 128-110

Portland Trail Blazers – Golden State Warriors 139-119

Los Angeles Clippers – Phoenix Suns 129-102