NBA, i risultati della notte (31 ottobre): sconfitta per gli Heat di Simone Fontecchio, vincono Thunder e Magic. Warriors ko contro i Bucks

Altra grande notte quella completata da poco in NBA con quattro partite andate in scena per la regular season 2025-2026 dove è sceso in campo anche il nostro Simone Fontecchio con i suoi Miami Heat: andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto negli States.

Blitz esterno degli Orlando Magic (2-4) contro i Charlotte Hornets (2-3) per 107-123. Match subito in discesa per gli ospiti alla prima sirena (31-38), con i padroni di casa che non riescono a reagire nella seconda frazione e si ritrovano a -13 all’intervallo lungo (58-71). Nella ripresa Charlotte riesce a colmare parzialmente il gap e rosicchiare qualche punto agli avversari, con Orlando che conserva sette lunghezze di vantaggio dopo 36’ di gioco (85-92). Nel quarto conclusivo i Magic tornano a spingere, piazzando così l’allungo decisivo per il 107-123 con cui fanno saltare il fattore campo. Paolo Banchero accarezza la tripla doppia (20 punti, 9 rimbalzi e 9 assist), con 21 punti di Franz Wagner e 20 di Anthony Black – 17 punti e 13 assist di LaMelo Ball tra le fila degli Hornets.

Successo interno dei Milwaukee Bucks (4-1) contro i Golden State Warriors (4-2) per 120-110. I campioni del 2021 partono bene con un primo quarto da 34-25, con Golden State che si rifà sotto nel secondo parziale inseguendo di due soli punti prima di rientrare negli spogliatoi (60-58). Nella terza frazione i Warriors mettono anche la freccia, ma i Bucks si riportano prontamente avanti all’ultima pausa breve del match (87-84). Nel quarto finale la franchigia del Winsconsin respingono gli assalti dei californiani, esultando di fronte al pubblico di casa per il 120-110 con cui si aggiudicano la sfida. Assente Giannis Antetokounmpo, Ryan Rollins si prende la scena con 32 punti e 8 assist insieme a Myles Turner con 17 punti – 27 punti di Steph Curry e 24 di Jonathan Kuminga tra le fila di Golden State, con 23 punti e 11 rimbalzi di Jimmy Butler III.

Affermazione casalinga anche per gli Oklahoma City Thuder (6-0) sui Washington Wizards (1-4) per 127-108. I detentori del titolo iniziano bene dopo 12’ (28-20) e contengono l’offensiva ospite, andando anche in doppia cifra di vantaggio a metà partita (59-49). Nella ripresa Washington riesce a colmare parzialmente il gap e mantiene il contatto alla terza sirena (92-84), ma i Thunder nel quarto conclusivo piazzano un break di 14-0 che mette il sigillo finale sulla vittoria di Oklahoma City col punteggio di 127-108. 31 punti di Shai Gilgeous-Alexander, con 20 punti equamente divisi tra Isaiah Joe e Ajay Mitchell subentrati dalla panchina – 19 punti di CJ McCollum e16 di Bilal Koulibaly tra i Wizards.

Nell’ultimo match della notte NBA i San Antonio Spurs (5-0) vincono in casa contro i Miami Heat (3-2) per 107-101. Partita equilibrata fin dalle prime battute (33-31), con gli Heat che riescono a passare in vantaggio nel secondo quarto prima di essere ripresi dai texani sul finire del primo tempo (59-58). Nella ripresa San Antonio alza notevolmente l’intensità e vola addirittura a +15 alla terza sirena (87-72), ma gli Heat non mollano la presa e rimangono aggrappati alla sfida saldo cedere poi nei minuti finali per il 107-101 con cui gli Spurs vincono tra le mura amiche. 27 punti, 18 rimbalzi e 6 assist di un sempre efficace Victor Wembanyama, con con 21 punti e 8 assist di Stephon Castle – 31 punti e 10 rimbalzi di Bam Adebayo e 24 punti di Andrew Wiggins per Miami, con Simone Fontecchio ancora autore di una buonissima prestazione entrato a partita in corso con 18 punti in quasi 28’ sul parquet.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

