NBA, i risultati della notte (28 ottobre): Markkanen storico mattatore per i Jazz. Thunder e Spurs fanno poker

Undici partite, tante performance di spicco, spettacolo a volontà: questo e altro è accaduto in una notte NBA che resterà per qualche settimana nella memoria di molti dati gli avvenimenti. E il tutto anche se siamo soltanto alla fine di ottobre, con un’intera stagione regolare ancora da dover dispiegare.

I Detroit Pistons (2-2) non entrano mai in partita contro i Cleveland Cavaliers (3-1): ne risulta un 95-116 che porta soprattutto la firma di Donovan Mitchell, autore di 35 punti. Per i Pistons tanta fatica realizzativa da parte di tutti, e difatti il massimo si lega ai 12 di Cade Cunningham. Ancora imbattuti i Philadelphia 76ers (3-0), che regolano per 136-124 gli Orlando Magic (1-3) dopo una sfida sempre ad alte percentuali. Mattatore è Tyrese Maxey con 43 punti, ma anche la terza scelta del draft VJ Edgecombe si fa sentire a quota 26. Dall’altra parte 32 di Paolo Banchero e 24 di Desmond Bane.

I Chicago Bulls (3-0) vincono una partita che cambia tante volte padrone contro gli Atlanta Hawks (1-3), ed è decisivo l’uomo che non t’aspetti, Ayo Dosunmu, che dalla panchina scrive 21 sul tabellino accanto ai 18 con 13 rimbalzi di Josh Giddey e ai 17-17-9 assist di Nikola Vucevic. Per gli Hawks 27 di Kristaps Porzingis e 21 con 17 rimbalzi di Trae Young. Per gli Hosuton Rockets (1-2) netto 137-109 contro i Brooklyn Nets (0-4), il tutto a partire da un primo quarto da 42-25. Sette in doppia cifra, tutti gli uomini a roster a segno, top scorer Tari Eason con 22 punti, Alperen Sengun ne fa 21, dall’altra parte 21 anche per Terance Mann.

Prima vittoria per i Boston Celtics (1-3), che sono molto netti nel regolare i New Orleans Pelicans (0-3): nel 90-122 troviamo i 25 dalla panchina di Anfernee Simons e i 18 di Payton Pritchard e Luka Garza, non proprio tutti i protagonisti attesi. Per i Pelicans 22 di Jordan Poole. I San Antonio Spurs (4-0) non si fanno troppi problemi contro i Toronto Raptors (1-3): 121-103, 24 con 15 rimbalzi di Victor Wembanyama, 22 di Stephon Castle e pochi dubbi fin da subito sull’esito dell’incontro. Per i canadesi 25 di RJ Barrett.

Imbattuti anche i campioni in carica: gli Oklahoma City Thunder (4-0) passano anche in casa dei Dallas Mavericks (1-3) contenendone la rimonta dopo un gran terzo quarto da 39-27 e vincono 101-94. Shai Gilgeous-Alexander scrive 23, protagonisti Ajay Mitchell (dalla panchina) con 17 e le doppie doppie di Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein. Per i Mavs 26 con 11 rimbalzi di Anthony Davis.

Il confronto più spettacolare della notte è però quello che vede Utah Jazz (2-1) e Phoenix Suns (1-3) chiudere all’overtime. Utah butta via il 24-5 del primo quarto, poi pure un 79-69 nel terzo, un 114-103 nel quarto, si fa mandare a supplementare da Mark Williams (25 punti e 11 rimbalzi), protagonista assieme a Devin Booker (24 e 10 assist) e Grayson Allen (23), ma alla fine la risolve. E lo fa con un Lauri Markkanen spaziale, da 51 punti e 14 rimbalzi, che non è solo il suo career high. Era dal 1998, infatti, che nessuno dei Jazz andava sopra quota 50. Allora lo fece Karl Malone: come ha ricordato nel finale una grafica NBA, sono passati 10064 giorni, 2155 partite dei Jazz, 291 partite NBA con 50 o più punti e 96 giocatori in grado di issarsi sopra la fatidica quota.

I Denver Nuggets (2-1) sbancano in casa dei Minnesota Timberwolves (2-2): 114-127 con la terza tripla doppia su tre partite di Nikola Jokic, che stavolta scrive 25-19-10. A livello realizzativo è però Jamal Murray a farla da padrone con 43 punti; per i T’Wolves 25 di Jaden McDaniels e 24 di Julius Randle. Per i Golden State Warriors (3-1) 131-118 sui Memphis Grizzlies (2-2): arrivano 25 punti con 10 rimbalzi di Jonathan Kuminga e 23 di Brandon Podziemski contro i 23 di Ja Morant. Infine, i Los Angeles Lakers (2-2) cadono contro i Portland Trail Blazers (2-2): senza LeBron James è 108-122 con un Austin Reaves da 41 punti che non basta contro i 25 di Deni Avdija, i 24 di Jrue Holiday e i 22 di Jerami Grant.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 95-116

Philadelphia 76ers-Orlando Magic 136-124

Chicago Bulls-Atlanta Hawks 128-123

Houston Rockets-Brooklyn Nets 137-109

New Orleans Pelicans-Boston Celtics 90-122

San Antonio Spurs-Toronto Raptors 121-103

Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder 94-101

Utah Jazz-Phoenix Suns 138-134 dts

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets 114-127

Golden State Warriors-Memphis Grizzlies 131-118

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 108-122