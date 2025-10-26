NBA, i risultati della notte (26 ottobre): Jokic, altra tripla doppia. Tris dei Thunder

Cinque le partite disputate nella notte NBA, un po’ più breve in virtù anche delle scelte orarie e del tipo di situazione da costa a costa con tutte le conseguenze del caso. Andiamo a vedere i risultati e i giocatori più in grado di segnare il passo lungo le scorse ore.

Per gli Orlando Magic (1-2) è sostanzialmente il finale di partita quello negativo nei confronti dei Chicago Bulls (2-0), che passano con sette uomini in doppia cifra di cui quattro dalla panchina e, particolare importante, con 21 punti di Josh Giddey e nessuno utilizzato più di 32 minuti. Per i Magic 24 con 10 rimbalzi di Paolo Banchero.

E a proposito di imbattuti, gli Oklahoma City Thunder (3-0) continuano nella loro marcia d’apertura da campioni in carica battendo gli Atlanta Hawks (1-2) per 100-117. Terzo quarto da 39-25 chiave della partita, in cui l’accoppiata Chet Holmgren (31 e 11)-Shai Gilgeous-Alexander (30) fa decisamente il suo di fronte ai 17 di Nickeil Alexander-Walker e ai 15 con 10 assist di Trae Young.

Vittoriosi in casa i Philadelphia 76ers (2-0), che non lasciano passare gli Charlotte Hornets (1-1). Nel 125-121 c’è però una furiosa rimonta nell’ultimo quarto, con il sorpasso capitalizzato dalla tripla di Quentin Grimes (24 punti) a 15 secondi dalla fine. 28 i punti di Tyrese Maxey, dall’altra parte quasi tripla doppia di LaMelo Ball (27-10-8).

Bene anche i Memphis Grizzlies (2-1), che non lasciano fondamentalmente scampo agli Indiana Pacers (0-2): 128-103 e terzo quarto da 43 punti con un eccezionale Cedric Coward dalla panchina: l’undicesima scelta dell’ultimo draft non delude e ne mette a segno 27. Dall’altra parte 26 di Bennedict Mathurin.

133-111 è il punteggio con cui i Denver Nuggets (1-1) marcano la prima vittoria stagionale, e lo fanno a spese dei Phoenix Suns (1-2). Non fa quasi più notizia, ma c’è la tripla doppia (e siamo a 2/2 stagionali) di Nikola Jokic: 14 punti, 14 rimbalzi e 15 assist, anche se Jamal Murray si prende i galloni di top scorer a quota 23. Devin Booker fa 31 per i Suns, ma è quasi solo sull’isola.

