NBA, i risultati della notte (24 ottobre): vittorie all’overtime per Thunder e Warriors contro Pacers e Nuggets

Altra grande notte quella mandata in archivio per la NBA, con due partite andate in scena per la regular season 2025-2026 scattata pochi giorni fa: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano, dove non sono mancate come sempre le grandi giocate.

Servono ben due overtime agli Oklahoma City Thunder (2-0) per piegare la resistenza degli Indiana Pacers (0-1) per 135-141. Dopo un primo quarto equilibrato (25-22), i campioni in carica provano ad alzare il ritmo nel secondo parziale fino al +7 con cui si va all’intervallo lungo (47-54). Nella ripresa i Pacers reagiscono pareggiando prima i conti (70-70) e poi mettendo la freccia (76-75), con i Thunder che non mollano e conservano un possesso pieno di vantaggio alla terza sirena (78-81). Nel parziale conclusivo la sfida prosegue sul filo dell’equilibrio con le due squadre che non arretrano di un centimetro, con Pascal Siakam che impatta nel punteggio per l’overtime (113-113). Anche nei 5’ extra partita punto a punto, con continui strappi da una parte e dall’altra tra Shai Gilgeous-Alexander e Bennedict Mathurin: ancora parità (124-124), serve un secondo tempo supplementare dove Oklahoma City dà fondo alle energie residue rimaste e piazza l’allungo decisivo per il 135-141 con cui fa saltare il fattore campo. Shai Gilgeous-Alexander chiude con ben 55 punti segnati, con 23 punti di Andrew Wiggins e 26 di Ajay Mitchell dalla panchina – 36 punti e 11 rimbalzi di Bennedict Mathurin e 32 punti con 15 rimbalzi di Pascal Siakam tra le fila dei Pacers.

Anche i Golden State Warriors (2-0) faticano oltre i tempi regolamentari ma battono in casa i Denver Nuggets (0-1) per 137-131. I vincitori del titolo nel 2023 provano a mettere subito in difficoltà i californiani (27-31), con Nikola Jokic e compagni che nel secondo quarto toccano anche il +14 (56-70) e conservano quasi dieci punti di margine prima di rientrare negli spogliatoi (61-70). Golden State ritrova fluidità in attacco al rientro, riuscendo a mettere il naso davanti (89-85) e tenendo il match in parità dopo 36’ di gioco (94-94). Nella frazione conclusiva i Nuggets trovano un mini-break di 9-0 (100-109) per provare a scappare, ma i Warriors non si scompongono e la tripla di Steph Curry porta tutti all’overtime (120-120) dove gli uomini di Steve Kerr mantengono i nervi saldi e una distanza di sicurezza dagli avversari per il 137-131 con cui possono esultare di fronte al pubblico di casa per il successo. Steph Curry ancora decisivo con 42 punti, 6 rimbalzi e 7 ssist, con 21 punti di Jimmy Butler III e 14 punti di Jonathan Kuminga – per i Nuggets 50 punti e 8 rimbalzi di Aaron Gordon, con la tripla doppia di Nikola Jokic (21 punti, 13 rimbalzi e 10 assist) e la doppia doppia di Jamal Murray (25 punti e 10 assist) che non bastano a ribaltare il risultato.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder 135-141 d2Ts

Golden State Warriors-Denver Nuggets 137-131 dTs