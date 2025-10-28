Nasce il Mondiale di tapis roulant: World Athletics si allarga al mondo indoor, montepremi di lusso

Technogym e World Athletics (la Federazione Internazionale di atletica) hanno presentato RUN X, il primo Mondiale di corsa su tapis roulant. Si tratterà della prima competizione virtuale di corsa indoor, che riunirà atleti professionisti e appassionati nei centri fitness e sportivi di tutto il mondo.

Technogym, leader mondiale nel settore del wellness, dell’allenamento atletico e della salute e fornitore ufficiale delle ultime dieci edizioni dei Olimpiadi, e World Athletics, hanno svelato l’evento a Milano, alla presenza del fondatore e CEO di Technogym Nerio Alessandri, del presidente di World Athletics Sebastian Coe e del campione mondiale dei 10.000 metri Jimmy Gressier.

Questa innovativa competizione di 5 km è destinata a rivoluzionare il concetto di corsa. RUN X nasce dalla visione condivisa di Technogym e World Athletics di sfruttare la popolarità universale della corsa e renderla accessibile al chiuso – nei centri fitness e sportivi – in totale sicurezza, comfort e senza limiti di tempo o condizioni meteorologiche.

A partire dal primo trimestre del 2026, i club di fitness e benessere di tutto il mondo potranno affiliarsi e unirsi alla rete che ospiterà il primo Mondiale di corsa su tapis roulant. A partire dal secondo trimestre, i corridori potranno iscriversi alla competizione che si terrà nel quarto trimestre del 2026.

RUN X darà ai membri la possibilità di competere con atleti professionisti attraverso una classifica online che mostrerà in tempo reale i risultati dei partecipanti di tutto il mondo. I risultati dei 5 km saranno certificati tramite tapis roulant collegati al Technogym Digital Ecosystem. I partecipanti meglio classificati in ogni paese, suddivisi per fasce d’età, avanzeranno poi ai campionati regionali per qualificarsi alla finale mondiale.

La finale si svolgerà in una location iconica alla fine del 2026, dove dieci uomini e dieci donne si sfideranno per il primo titolo mondiale su tapis roulant. In palio un montepremi da 100.000 dollari, mentre World Athletics assegnerà delle wild card per alcuni dei suoi eventi della World Athletics Series, come i Mondiali di corsa su strada.