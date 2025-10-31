NASCAR, ‘meritocrazia’ vs ‘spettacolo’. Ultimo anno con i Playoffs?

A pochi giorni dalla fine della NASCAR Cup Series 2025 continua il dibattito sulla possibile modifica dei Playoffs a partire dalla prossima stagione. Homested-Miami Speedway tornerà ad accogliere la finale al posto di Phoenix, ma potrebbe non ospitare il ‘Championship 4’ con le regole che conosciamo dal 2016 ad oggi.

La NASCAR sta infatti cercando delle soluzioni per rendere più ‘meritocratica’ l’assegnazione del titolo. Attualmente un pilota può infatti imporsi sulla concorrenza senza neanche aver vinto una delle trentasei sfide previste. Ricordiamo che non vince colui che porta più punti al termine della finale, ma il primo che arriva al traguardo indipendentemente dalla posizione d’arrivo dei rivali.

Tante le ipotesi sul tavolo: la prima è quella di ‘allungare’ la finale a più corse e non alla singola sfida in cui obiettivamente tutto può succedere. L’alternativa è quella di tornare al passsato con dieci prove denominate ‘The Chase’ in cui premiare il campione (azzerare i punti dopo la regular season e ripartire).

Chiaramente, in questo caso, non è detto che l’ultima competizione sia decisiva. Ipoteticamente un pilota potrebbe già laurearsi matematicamente campione con anticipo, una variabile sempre presente fino all’attuale introduzione del format con eliminazione diretta dopo tre appuntamenti (Round of 16, 12 e 8 fino alla finale a 4).

L’ultima ‘soluzione’ invece è quella di tornare al passato abolendo i Playoffs. La NASCAR ascolta sempre i propri tifosi che continuano a spingere per questa scelta che indubbiamente eleggerebbe un ‘campione legittimo’ dopo un lunghissimo cammino composto da ben trentasei eventi in tutti gli USA.

La NASCAR sta valutando ancora valutando, certamente l’ultima potrebbe non soddisfare coloro che sperano di vedere annualmente l’ultimo evento dell’anno come quello decisivo. Ricordiamo che i Playoffs con varie forme sono attivi in NASCAR dal 2004, precedentemente il campione si è sempre eletto sommando i punti ottenuti da febbraio a novembre.

Il ‘problema Playoffs’ è stato sollevato da molti al termine del 2024. Joey Logano ha vinto per la terza volta la serie con la media clamorosa del 17mo posto finale se consideriamo tutta la stagione. Il #22 del Team Penske ha saputo vincere al momento giusto, riuscendo a trionfare sui tre rivali incontrati nella finale di Avondale.

In realtà i dubbi sull’attuale format di Playoffs erano già iniziati nel 2020 quando Kevin Harvick vinse nove corse durante la stagione prima di essere eliminato nel Round of 8 in quel di Martinsville. Il californiano, per ovvi motivi, avrebbe meritato almeno uan chance di accedere all’ultima decisiva competizione.

In ogni caso da questa notte l’appuntamento è a Phoenix con il weekend del Championship 4 per la NASCAR. La Truck Series precederà la finale dell’Xfinity Series, domenica la prova della Cup Series con Kyle Larson, Denny Hamlin, Chase Briscoe e William Bryon in lotta il prestigioso trofeo americano riservato alle stock car.