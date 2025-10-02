NASCAR, Elimination Race in vista al Charlotte Roval

Manca sempre meno alla seconda Elimination Race dei Playoffs della NASCAR Cup Cup Series 2025. Altri quattro piloti dovranno lasciare definitivamente la bagarre al titolo che da dodici si ridurrà a soli otto protagonisti. Come accaduto negli ultimi anni sarà ancora il road course che sorge all’interno del Charlotte Motor Speedway a definire i ‘semifinalisti’ della nota categoria americana riservata alle stock car.

Tanti i cambiamenti nel corso degli anni del disegno del tracciato che nelle prossime stagioni potrebbe essere accantonato per un ritorno ad una seconda prova su ovale oltre alla ‘Coca-Cola 600’ di maggio. Christopher Bell (2022), Kyle Larson (2021-2024), Chase Elliott (2019-2020), Ryan Blaney (2018) si sono imposti in questo specifico percorso nel corso degli anni. Nel 2024 è stata introdotta una significativa modifica che ha cambiato completamente ‘Turn 6-7’.

Un tornante precede ora la prima e nella seconda piega dell’ovale, il più lento dell’intero calendario. In totale i protagonisti dovranno affrontare ad ogni passaggio 2.320 miles (3.734 km), intervallati da 17 curve. Guardando ai Playoffs sono a rischio eliminazione dopo l’appuntamento in Kansas Ross Chastain (-13), Bubba Wallace (-26), Tyler Reddick (-29) e Austin Cindric (-48). Al contrario sono certi di accedere al Round of 8 la Ford #12 di Ryan Blaney e Chase Elliott, rispettivamente a segno tra Loudon e Kansas City.

Attenzione particolare questo weekend alla Chevrolet Camaro #88 Trackhouse Racing di Shane van Gisbergen. Il neozelandese ha dominato in ogni road course quest’anno ad eccezione del Circuit of The Americas, prova siglata dal già citato Bell. Il pluricampione del Repco Supercars Championship è nettamente il migliore all’esterno degli ovali, il nativo di Auckland è determinato a confermarsi anche nell’impegnativo circuito di Concord.

CLASSIFICA AGGIORNATA PLAYOFFS 2025

#9-Chase Elliott – Ammesso al Round of 8 grazie alla vittoria in Kansas

#12-Ryan Blaney – Ammesso al Round of 8 grazie alla vittoria a Loudon

#5-Kyle Larson, +54

#11-Denny Hamlin, +48

#20-Christopher Bell, +44

#24-William Byron, +40

#19-Chase Briscoe, +21

#22-Joey Logano, +13

Virtualmente eliminati

#1-Ross Chastain, -13

#23-Bubba Wallace, -26

#45-Tyler Reddick, -29

#2-Austin Cindric, -48