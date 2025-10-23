NASCAR, Elimination Race a Martinsville: chi andrà in finale?

Decisivo weekend in arrivo a Martinsville per la NASCAR Cup Series con l’ultima Elimination Race dei Playoffs prima del Championship 4 che vivremo settimana prossima a Phoenix. Due sole prove restano al termine della stagione agonistica ed attualmente restano ancora due posti disponibili per la finalissima.

Come sempre tutti hanno una chance di imporsi sugli altri nel leggendario short-track che sorge nello Stato della Virginia. Stiamo parlando dell’ovale più corte dell’intero calendario, una prova iconica che negli ultimi anni ha premiato Denny Hamlin (2009–2010), Ryan Blaney (2023-2024), Christopher Bell (2022), Alex Bowman (2021), Chase Elliott (2020), Joey Logano (2018) e Kyle Busch (2017).

La pista che quest’anno ha compiuto 78 anni di storia toglierà dai giochi gli ultimi quattro piloti in vista della finale. Attualmente, dopo l’imprevedibile round di Talladega, sono virtualmente out dalla sfida conclusiva William Byron (-36), Joey Logano (-38), Ryan Blaney (-47) e Chase Elliott (-62). L’ultimo citato si trova già nella scomoda situazione di vincere necessariamente per ottenere la finale ancora prima dell’esposizione della green flag.

Ricordiamo che una singola affermazione prescrive come sempre l’accesso automatico alla fase seguente dei Playoffs che in questo caso è il Championship 4. La classifica può quindi ribaltarsi molto rapidamente in una competizione che come da tradizione si terrà sulla distanza dei 500 giri (100 in più rispetto a quanto accade in primavera).

Weekend relativamente tranquillo invece per Denny Hamlin e Chase Briscoe. Il #11 ed il #19 di Joe Gibbs Racing hanno la certezza di potersi contendere il titolo tra meno di 15 giorni nel deserto di Avondale grazie ai successi di Las Vegas (Nevada) e Talladega (Alabama).

CLASSIFICA NASCAR PLAYOFFS AGGIORNATA (Pre Elimination Race Round of 8 – Martinsville)

#11 Denny Hamlin – ammesso al Championship 4 dopo Las Vegas

#19 Chase Briscoe – ammesso al Championship 4 dopo Talladega

#20 Chrisopher Bell, +37

#5 Kyle Larson, +36

Virtualmente eliminati

#24 William Byron, -36

#22 Joey Logano, -38

#21 Ryan Blaney, -47

#9 Chase Elliott, -62