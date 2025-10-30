NASCAR, Championship 4: Byron, Hamlin, Briscoe e Larson. Una gara per assegnare il titolo

William Byron, Kyle Larson, Denny Hamlin e Chase Briscoe sono pronti per contendersi a Phoenix questo fine settimana il titolo 2025 nella NASCAR Cup Series. Manca sempre meno per la prova trentaseiesima e decisiva tappa della stagione, una singola corsa in cui tutto può succedere. Due Chevrolet e due Toyota, rispettivamente schierate da Hendrick Motorsports e Joe Gibbs Racing, si contenderanno il successo finale, non ci sarà invece Ford.

Ultima volta nel deserto di Avondale per la finale prima del ritorno ad Homestead-Miami in Florida. Il format di questo weekend è molto semplice: il primo dei quattro contendenti per il titolo che arriva al traguardo è automaticamente campione indipendentemente dal risultato finale degli altri rivali.

Anche quest’anno l’appuntamento di domenica sarà il secondo della NASCAR Cup Series in Arizona, in primavera vinse la Toyota Camry #20 Joe Gibbs Racing di Christopher Bell. Il nativo di Norman è stato però eliminato settimana scorsa a Martinsville e come l’anno scorso non sarà quindi in lizza per il titolo 2025 dopo una solida stagione con quattro successi di cui tre consecutivi.

Sarà la volta buona per Denny Hamlin? La domanda è sempre la stessa, la risposta potrebbe purtroppo confermarsi domenica dopo la bandiera a scacchi. Il nativo di Tampa (Florida) ha svolto una stellare stagione riuscendo a sfiorare il titolo in regular season, obiettivo fallito anche per aver saltato la tappa di Mexico City per la nascita del terzo figlio. L’americano ha potuto preparare al meglio la finale dopo aver vinto di forza la tappa di Las Vegas dello scorso 12 ottobre, il #11 di Joe Gibbs Racing ha sfiorato a più volte il titolo in 21 anni di carriera. Il 44enne è riuscito quest’anno a vincere la 60ma prova in carriera e solo Kyle Busch a quota 63 vanta più successi tra coloro che regolarmente sono presenti nella NASCAR Cup Series 2025. Il pilota Toyota si colloca 10mo nella classifica di tutti i tempi con lo stesso numero di acuti dell’ex pilota Kevin Harvick. Oltre a Las Vegas, il tre volte vincitore della Daytona 500 ha vinto da febbraio ad oggi anche a Martinsville 400, Bristol, Michigan, Dover e Gateway.

Per il Joe Gibbs Racing sarà protagonista per la prima volta nel Championship 4 anche Chase Briscoe. L’ex volto di Ford ed Haas è entrato nella principale squadra Toyota della NASCAR approfittando del ritiro di Martin Truex Jr, ex campione della serie. Il nativo dello Stato dell’Indiana ha vinto cinque competizioni in carriera, tre quest’anno (Pocono, Darlington 500, Talladega Playoffs race). L’americano, il primo della storia a siglare la pole nello stesso anno per la Daytona 500, la Brickyard 400 e la Coca-Cola 600, ha tutte le carte in regola per contendersi il titolo al primo tentativo, il miglior risultato attualmente per il #19 di Toyota è il nono posto del 2022. Il 30enne in passato ha primeggiato nell’ARCA Menards Series (2016), ma successivamente non è mai riuscito ad imporsi nella NASCAR Truck oppure Xfinity Series (la F3 & la F2 della NASCAR per intenderci)

Contro le auto giapponesi ci saranno le due Chevrolet Camaro Hendrick Motorsports di Kyle Larson e William Byron. Il primo, californiano, si presenta per la terza volta al Championship 4 dopo il successo del 2021 ed il secondo posto del 2023. Il 33enne è uno dei favoriti per il succeso assoluto, l’americano ha primeggiato quest’anno ad Homestead-Miami, Bristol (primavera) e Kansas (primavera). Il nativo di Elk Grove non ha mai vinto quest’anno nei Playoffs, ma nelle ultime quattro gare ha saputo ottenere ben tre piazzamenti tra i primi cinque (due secondi posti).

Chi cerca invece il primo titolo in carriera è il due volte vincitore della Daytona 500 William Byron. Il campione della regular season 2025 della NASCAR Cup Series, campione nel 2017 della NASCAR Xfinity Series, ha strappato l’accesso alla finale di Phoenix imponendosi di forza settimana scorsa a Martinsville in Virginia. Il #24 di Hendrick non ha vinto tanto nel 2025, ma è sempre stato costante: dopo l’acuto a Daytona ha infatti saputo imporsi ‘solamente’ in Iowa ed appunto a Martinsville. Il 27enne nativo di Charlotte in North Carolina si trova questo weekend ad affrontare la terza finale in carriera dopo il terzo posto nel 2023 e nel 2024.

Non sono riusciti ad agguantare la finale invece il già citato Bell e le due Ford Team Penske di Joey Logano e Ryan Blaney, rispettivamente a segno nel 2023 e nel 2024 nella classifica finale. La finale di Avondale non vedrà neanche Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9), mai in contesa per qualcosa di importante nell’Elimination Race di settimana scorsa.

Domenica l’epilogo della NASCAR Cup Series quando sul nostro territorio saranno le 21.00.

CHAMPIONSHIP 4 NASCAR CUP SERIES 2025

Denny Hamlin – #11 Joe Gibbs Racing Toyota Camry

Chase Briscoe – #19 Joe Gibbs Racing Toyota Camry

William Byron – #24 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro

Kyle Larson – #5 Hendrick Motorsports Chevrolet Camaro