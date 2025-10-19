NASCAR, Briscoe svetta a Talladega e raggiunge Hamlin in finale

Chase Briscoe vince a Talladega ed ottiene il secondo automatico pass per la finale della NASCAR Cup Series 2025. Il #19 di Joe Gibbs Racing e Toyota raggiunge il compagno di squadra Denny Hamlin dopo il quinto acuto in carriera, il primo nel leggendario impianto che sorge nello Stato dell’Alabama.

La prima Stage è stata apparentemente ‘tranquilla’ fino a pochi passaggi dalla fine. La prova di Talladega è infatti entrata nel vivo con un incidente che tra gli altri ha coinvolto anche Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9).

Il georgiano, contendente per il titolo, ha dovuto alzare bandiera bianca, sfortunato nel finire all’interno di una carambola che ha limitato anche Michael McDowell (Spire Motorsport Chevrolet #71), Austin Cindric (Penske Ford #2), AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16) e Ricky Stenhouse (HYAK Motorsports Chevrolet #47). Il segmento invece è stato conquistato da Ty Gibbs (Joe Gibbs Racing Toyota #54) in volata su Tyler Reddick (23XI Racing Chevrolet #45)

Decisamente più ‘lineare’ la Stage 2 con Chase Briscoe (Joe Gibbs Racing Toyota #19) abile ad imporsi solamente negli ultimi metri sulla Chevrolet Camaro #5 Hedrick di Kyle Larson.

L’ex campione, mai a segno in un Superspeedway in carriera, ha iniziato a lottare contro il compgno di box William Byron per il primato, una lotta duranta l’intera ‘Final Stage’ che ha coinvolto anche le Ford Mustang #12 e #22 Team Penske rispettivamente affidate a Ryan Blaney e Joey Logano.

A 2 giri dalla fine la gara è stata neutralizzata con una caution. Chris Buescher ha provato a difendere il primato, la Ford #17 RFK Racing è finita violentemente contro il muro poco dopo curva 2 dopo aver subito una ‘spinta’ da parte della Chevy di Byron.

Il vincitore della Daytona 500 ha condotto le danze al restart davanti a Larson, Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23) e Carson Hocevar (Spire Motorsports Chevrolet #77). Le due Chevy di Hendrick hanno provato a controllare la scena, Larson ha dovuto alzare bandiera bianca nel cuore dell’ultimo giro probabilmente per mancanza di carburante.

Il californiano ha quindi aperto la porta a Joe Gibbs Racing ed a Chase Briscoe. Il #19 di Toyota è stato perfettamente supportato dal compagno di box Ty Gibbs, determinante per il successo del 30 enne nativo dello Stato dell’Indiana davanti alla Ford #38 Front Row Motorsports di Todd Gilliland.

Gibbs ha chiuso terzo precendo Wallace, Cole Custer (Haas Factory Team Ford #41), Hocevar, Reddick e Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20). Testacoda invece per Byron, out dalla contesa per la vittoria già dopo l’uscita di curva 4.

Briscoe raggiunge in finale il teammate Denny Hamlin alla vigilia dell’Elimination Race di Martinsville di settimana prossima. Virtualmente out dal Championship 4 Byron (+36), Logano (+38), Blaney (+47) e Elliott (+62 e di conseguenza obbligato a vincere).

CLASSIFICA NASCAR CUP SERIES TALLADEGA

19 RUN Chase Briscoe (P) Tyt 193 49.051 195.225 49.051 195.225 8

34 RUN Todd Gilliland Frd 193 0.145 0.145 49.052 195.221 49.052 195.221 10

54 RUN Ty Gibbs Tyt 193 0.162 0.017 49.144 194.856 49.144 194.856 6

23 RUN Bubba Wallace Tyt 193 0.169 0.007 49.308 194.208 49.291 194.275 8

41 RUN Cole Custer Frd 193 0.279 0.110 49.091 195.066 49.091 195.066 8

77 RUN Carson Hocevar Chv 193 0.284 0.005 49.274 194.342 49.274 194.342 9

45 RUN Tyler Reddick Tyt 193 0.335 0.051 49.019 195.353 49.019 195.353 6

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 193 0.354 0.019 49.263 194.385 49.235 194.496 7

38 RUN Zane Smith Frd 193 0.403 0.049 49.219 194.559 49.219 194.559 8

6 RUN Brad Keselowski Frd 193 0.449 0.046 49.009 195.393 49.009 195.393 8

88 RUN Shane Van Gisbergen Chv 193 0.479 0.030 49.230 194.516 49.230 194.516 9

99 RUN Daniel Suarez Chv 193 0.503 0.024 49.241 194.472 49.241 194.472 8

1 RUN Ross Chastain Chv 193 0.507 0.004 49.136 194.888 49.136 194.888 8

42 RUN John Hunter Nemechek Tyt 193 0.533 0.026 49.045 195.249 49.045 195.249 7

60 RUN Ryan Preece Frd 193 0.537 0.004 49.191 194.67 49.191 194.67 8

22 RUN Joey Logano (P) Frd 193 0.553 0.016 48.886 195.884 48.886 195.884 8

71 RUN Michael McDowell Chv 193 0.573 0.020 48.917 195.76 48.704 196.616 8

66 RUN Casey Mears Frd 193 0.622 0.049 49.170 194