Nadia Battocletti vince la 10 km della Corsa dei Castelli a Trieste! Mirino puntato verso gli Europei di cross

Un mese dopo i Mondiali di Tokyo, Nadia Battocletti torna in gara vincendo per dispersione la nona edizione della Corsa dei Castelli e cominciando nel migliore dei modi l’ultima fase di un 2025 sin qui trionfale. La regina del mezzofondo europeo si è imposta infatti come da pronostico nella 10 chilometri su strada andata in scena a Trieste tra il Castello di Miramare e Piazza Unità d’Italia.

La campionessa continentale in carica della specialità ha completato la prova in 32:52, restando quindi abbastanza lontana dal suo record italiano (31:10 lo scorso 13 aprile in Belgio) ma dominando la competizione femminile con ampio margine sulle connazionali che hanno completato il podio Joyce Mattagliano (34:03) e Caterina Stenta (35:56).

La fuoriclasse trentina, grande protagonista dell’ultima rassegna iridata su pista con l’argento nei 10.000 ed il bronzo nei 5000, ha realizzato il settimo tempo assoluto di giornata venendo preceduta solamente da sei uomini nella gara maschile vinta dal sudafricano Maxime Chaumeton in 27:50 davanti allo junior ugandese Hosea Chemutai (29:03) e all’azzurro Yassin Bouih (29:34).

Entra nel vivo dunque il percorso di avvicinamento di Battocletti verso i Campionati Europei di corsa campestre, ultimo grande obiettivo della sua stagione agonistica in programma a Lagoa (Portogallo) il 14 dicembre. Prima della manifestazione continentale, l’argento olimpico di Parigi 2024 sui 10.000 si cimenterà in due cross iberici a novembre tra Atapuerca e Alcobendas.