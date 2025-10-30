Nadia Battocletti apre alla maratona: “La immagino a fine carriera. Le keniane mi hanno detto che le batterò”

Nadia Battocletti si è resa protagonista di due stagioni da incorniciare: argento olimpico sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e due piazzamenti sul podio ai Mondiali (seconda sui 10.000 e terza sulla mezza distanza), senza dimenticarsi dei trionfi agli Europei in svariate versioni (la doppietta su pista a Roma, l’affermazione su strada e il trionfo nel Cross).

La keniana Beatrice Chebet, la dominatrice attuale del fondo, aveva dichiarato all’Adnkronos che il momento dell’azzurra sta arrivando e la fuoriclasse trentina ha voluto rispondere attraverso la stessa testata: “Penso che in parte abbia ragione, perché non credo che tutta la delegazione keniana abbia avuto altre volte il coraggio di andare da atlete di un’altra nazione e dire: ‘Sarai tu a batterci’. In questo sport dominano da sempre, quindi penso che abbiano visto i miei progressi e mi abbiano osservata. Come io faccio con loro. Penso che abbiano notato anche la continua crescita, gli allenamenti, i carichi di volume, capendo che non sono ancora al massimo delle mie capacità. Quindi sì, spero che il mio momento stia arrivando“.

Nadia Battocletti si è soffermata anche sulla fondamentale evoluzione delle scarpe: “È un fattore che può uniformare verso l’alto, certo. Un altro discorso importante è sull’attenzione che oggi l’atleta ha su di sé. Dal nutrizionista allo psicologo, senza trascurare aspetti come il sonno. Non si sottovaluta più niente e ogni dettaglio è un tassello in più per migliorare le performance, come succede in Formula 1“.

La nostra portacolori ha confermato che a metà dicembre sarà impegnata negli Europei di Cross per difendere il titolo continentale e si soffermata anche sulla possibilità di gareggiare in maratona: “Penso che sarà la conclusione della mia carriera sportiva. Nei prossimi anni, tutte le energie saranno però sui Giochi Olimpici del 2028. Nessuna distrazione“.