Musetti-Comesaña oggi, ATP Shanghai 2025: orario, tv, programma, streaming

Debutto per Lorenzo Musetti al Masters 1000 di Shanghai. Dopo i problemi, che dovrebbero essere risolti, avuti nel quarto di Pechino con l’americano Learner Tien, per il toscano è tempo di un nuovo via con l’argentino Francisco Comesaña, con cui c’è un precedente importante nella carriera dell’azzurro.

Era Wimbledon 2024, un terzo turno che pareva essere abbastanza di routine. Si trasformò, invece, in un match complicato, in quattro set con potenzialità per diventare cinque. Da lì, però, Musetti si spinse in avanti per raggiungere la sua prima semifinale Slam in carriera, dove poi fu fermato da Novak Djokovic. La possibilità è quella (Bu permettendo) di avere un derby con Luciano Darderi al terzo turno. Per un particolare scherzo del destino, quella di oggi è anche la prima partita di Musetti in vita sua a Shanghai.

Il match tra Lorenzo Musetti e Francisco Comesaña si giocherà domani come secondo sul Grandstand 2 (dopo Rublev-Nishioka, che inizia alle ore 6:30).

Sabato 4 ottobre

Ore 6:30 Rublev [13]-Nishioka (JPN) [Q]

Comesaña (ARG)-Musetti (ITA) [8] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e/o Sky Sport Arena (204)

Darderi (ITA) [26]-Bu (CHN)

Svrcina (CZE) [Q]-Medvedev [16]

