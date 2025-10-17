Mpetshi Perricard si prende la rivincita e ferma la corsa di Lorenzo Musetti a Bruxelles

Si ferma ai quarti di finale la corsa di Lorenzo Musetti agli European Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a Bruxelles, in Belgio: l’azzurro, numero 1 del seeding, cede il passo al transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, numero 5 del tabellone di singolare maschile, il quale dopo 4 sconfitte consecutive in altrettanti scontri diretti, batte per la prima volta l’italiano con lo score di 6-4 7-6 (8), in un’ora e 24 minuti di gioco, dopo aver annullato due set point a Musetti nel secondo parziale, e domani nel penultimo atto sfiderà il ceco Jiří Lehečka, testa di serie numero 3.

Nel primo set l’inizio è dei peggiori per l’azzurro, che nel game d’apertura finisce sotto 0-40 ed al secondo break point cede il servizio. Il transalpino, vincendo 8 dei primi 9 punti giocati, scappa rapidamente sul 2-0, e poi controlla agevolmente i tentativi di rientro di Musetti, mai veramente incisivo in risposta. L’azzurro, anzi, deve cancellare anche la palla per il 5-2 pesante all’avversario sul 30-40 del settimo gioco, ma si salva, portandosi sul 3-4. Il francese, però, è perfetto al servizio, concedendo all’italiano appena 3 punti in 5 turni in battuta, non perdendone mai più di uno in un singolo game. L’epilogo arriva così in appena mezz’ora, al primo set point, sul 6-4.

Nella seconda frazione non si registrano palle break, e solo nell’undicesimo game, con Musetti in battuta, si va ai vantaggi: l’epilogo più giusto è il tiebreak, che si decide sul filo del rasoio. Sul 4-4 arriva il primo minibreak, in favore del transalpino, che allunga sul 5-4 e poi si procura due match point: Musetti cancella il primo in risposta ed il secondo col servizio, impattando sul 6-6. L’azzurro, dopo il cambio di campo ha un primo set point sul 7-6, ed un secondo, questa volta col servizio a disposizione, sull’8-7, ma cede entrambi i punti successivi, giocati in battuta e poi il francese chiude i conti sul 10-8 dopo 54 minuti di battaglia sportiva.

Le statistiche premiano il tennista francese, che vince 70 punti contro i 61 dell’azzurro, grazie a 31 vincenti (12 ace) a fronte di soli 6 gratuiti (1 doppio fallo), mentre Musetti si attesta rispettivamente a quota 16 (4) e 8 (3). Il transalpino sfrutta una sola delle tre palle break avute a disposizione, ma non ne concede alcuna all’azzurro, facendo meglio sia con la prima, 88%-75%, che con la seconda, 62%-56%.