Mouratoglou su Rune: “Questa sosta lo costringerà a lavorare su sé stesso”

Holger Rune dovrà stare lontano dai campi per diversi mesi a causa del grave infortunio patito nella semifinale del torneo ATP di Stoccolma 2025 contro il francese Ugo Humbert. La lesione al tendine d’Achille costringerà infatti il giocatore danese ad un periodo di riposo forzato per poi iniziare gradualmente la riabilitazione.

Rune si è prontamente rivolto ad un professionista del campo per sottoporsi all’intervento chirurgico. Dopo l’operazione, il giovane danese ha pubblicato un messaggio ottimista sui suoi social media, sebbene nessuno possa negare il duro colpo che un infortunio così grave rappresenta per la sua carriera.

Patrick Mouratoglou sui social media ha commentato così la vicenda: “È la cosa peggiore che possa capitare a un giocatore professionista ma forse tra un paio d’anni, Holger penserà che è la cosa migliore che gli potesse capitare. Abbiamo visto tutti quelle immagini scioccanti: Holger che crolla piange in campo, realizzando all’istante che qualcosa si è rotto. L’incubo di ogni atleta d’élite. Un momento stai gareggiando per un titolo, quello dopo, sai che la tua stagione è finita, forse per un anno“.

Sulle possibilità che il grave infortunio possa costituire una svolta per Rune: “Le cose più interessanti accadono nei momenti peggiori. Se riesci ad alzare la testa, ad aprire occhi e orecchie e a riflettere, è allora che puoi davvero cambiare. Forse non se ne rende conto ora, ma dopo l’operazione, durante la riabilitazione, avrà il tempo di provare cose che prima non poteva. È ossessionato dal tennis nel senso migliore del termine. Ecco perché non ha molto tempo per pensare, studiare, scoprire cose nuove. Può essere un ottimo momento di riflessione. La mentalità dei giocatori cambia quando attraversano momenti difficili. È il momento in cui si possono apportare diversi cambiamenti che hanno un impatto estremamente positivo sulla loro carriera“.