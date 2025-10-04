GP Indonesia
MotoGP, uno stratosferico Bezzecchi conquista la pole a Mandalika. Bagnaia si ferma in Q1
La luce ed il buio. Da una parte uno stratosferico Marco Bezzecchi che si prende una pole position dominando in lungo ed in largo, dall’altro un Francesco Bagnaia che non passa il taglio al Q1, sprofondando così nuovamente nell’oscurità. Si sono chiuse con questo contrasto netto le qualifiche valide per il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana sul tracciato di Mandalika.
Semplicemente ingiocabile “Bezz” che, ancora una volta, ha dimostrato sulla sua Aprilia di avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza rivelandosi l’unico del lotto ad essere sceso sotto la soglio del minuto e ventotto secondi, rifilando ben 0.398 ad un sorprendente Fermin Aldeguer, secondo con l’unica Ducati che sembra performare in queste latitudini, quella del team Gresini. In prima fila anche Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), terzo con un gap di +0.452 rispetto al primo della classe.
Seconda fila poi per la Yamaha di Alex Rins, quarto a +0.504 precedendo la KTM di Pedro Acosta, quinto a +0.511, oltre che la Honda di Luca Marini, sesto a +0.681. Più indietro invece la seconda Gresini di Alex Marquez, settimo a +0.909 condividendo la terza fila con Fabio Quartararo (Yamaha), ottavo a +0.939, e con la Ducati ufficiale del neo Campione del Mondo Marc Marquez, nono a +0.941 dopo essere passato in Q1 alle spalle di Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), undicesimo nel secondo segmento a +1.052.
Sprofonda nuovamente nel buio invece” Pecco” Bagnaia che, durante il Q1, non ha mai trovato il giusto feeling, trovando soltanto la sedicesima piazza complessiva. Eloquenti le parole del piemontese una volta entrato ai box prima dell’ultimo giro lanciato: “Non funziona niente“. Perfetta fotografia di un fine settimana partito fin dalle prime battute con il piede sbagliato.
LA CLASSIFICA DELLA Q2
1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’28.832 6 9 318.5
2 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.230 6 8 0.398 0.398 314.8
3 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’29.284 8 9 0.452 0.054 313.9
4 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.336 7 9 0.504 0.052 313.9
5 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.343 6 8 0.511 0.007 320.4
6 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.513 6 9 0.681 0.170 319.5
7 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’29.741 3 6 0.909 0.228 316.7
8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’29.771 5 7 0.939 0.030 314.8
9 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.773 8 8 0.941 0.002 319.5
10 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.851 6 9 1.019 0.078 315.7
11 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.884 7 8 1.052 0.033 317.6
12 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’29.959 3 9 1.127 0.075 317.6
LA CLASSIFICA DELLA Q1
1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.582 7 9 315.7
2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.670 9 9 0.088 0.088 318.5
3 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’29.718 7 9 0.136 0.048 316.7
4 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.957 7 8 0.375 0.239 314.8
5 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’29.996 7 9 0.414 0.039 317.6
6 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’29.996 7 8 0.414 316.7
7 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.242 5 7 0.660 0.246 316.7
8 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’30.332 6 8 0.750 0.090 317.6
9 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’30.623 7 8 1.041 0.291 313.9
10 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’30.956 3 7 1.374 0.333 317.6