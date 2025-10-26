MotoGP, tripletta spagnola a Sepang. Bagnaia perseguitato: foratura alla Ducati

Alex Marquez ribadisce il suo feeling speciale con la pista di Sepang (dove vinse la sua prima Sprint nel 2023) e vince di forza il Gran Premio della Malesia 2025, terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo del team Gresini, approfittando dell’assenza di suo fratello Marc per infortunio, centra così il terzo successo dell’anno e della carriera in top class nel weekend che gli ha garantito la certezza aritmetica del secondo posto in campionato.

A differenza della Sprint del sabato, Alex si è preso la testa della corsa nei primi giri con un ottimo sorpasso sulla Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, sfoderando poi un ritmo estremamente solido e costruendo man mano un discreto margine di sicurezza che gli ha consentito di gestire bene le gomme involandosi in solitaria verso la vittoria nell’ultimo appuntamento della tournée asiatica.

Sfuma ancora il primo trionfo nella classe regina per il giovane fenomeno spagnolo della KTM Pedro Acosta, che raggiunge quota nove podi attestandosi in piazza d’onore con una gara di alto profilo in cui si è tolto anche la soddisfazione di passare la Rossa di Pecco Bagnaia prima della foratura che ha costretto quest’ultimo al ritiro. Il torinese, pole-man e vincitore della Sprint, si trovava saldamente in terza posizione quando si è dovuto fermare ai box per lo sfortunato problema allo pneumatico posteriore a poche tornate dalla conclusione.

Podio completato dunque un po’ a sorpresa dalla Honda di Joan Mir, che eguaglia il miglior risultato stagionale di Motegi per una nuova tripletta spagnola. L’Italia deve accontentarsi di qualche piazzamento: 4° Franco Morbidelli (Ducati), 6° Fabio Di Giannantonio (Ducati), 7° in rimonta Enea Bastianini (KTM), 8° Luca Marini (Honda) e 11° Marco Bezzecchi (Aprilia).

Quando mancano due GP al termine della stagione, Marc Marquez è al comando della generale con un vantaggio di 132 punti su Alex Marquez, 254 su Bezzecchi, 259 su Bagnaia, 285 su Acosta, 318 su Morbidelli e 319 su Di Giannantonio.

CLASSIFICA GP MALESIA 2025 MOTOGP

1 A. Marquez 40’09.249

2 P. Acosta +2.676

3 J. Mir +8.048

4 F. Morbidelli +8.580

5 F. Quartararo +11.556

6 F. Di Giannantonio +13.060

7 E. Bastianini +15.299

8 L. Marini +18.738

9 B. Binder +18.932

10 A. Ogura +19.256

11 M. Bezzecchi +19.824

12 J. Zarco +22.234

13 A. Rins +23.509

14 J. Miller +25.201

15 S. Chantra +34.110

16 L. Savadori +36.115

17 M. Pirro +43.914

18 A. Fernandez +47.060

19 M. Oliveira +1’17.942

RIT F. Bagnaia ritiro

RIT F. Aldeguer ritiro

RIT R. Fernandez ritiro

RIT P. Espargarò ritiro