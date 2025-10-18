MotoGP su TV8, GP Australia 2025: quando la gara in chiaro, orario e programma

Il Motomondiale 2025 vedrà andare in archivio la diciannovesima tappa stagionale domani, domenica 19 ottobre: per il GP dell’Australia, a Phillip Island, si disputeranno il warm up della MotoGP e, nell’ordine, le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP.

Di seguito il calendario, il programma e l’orario d’inizio della domenica del GP dell’Australia 2025, diciannovesima prova del Motomondiale delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, in diretta streaming su Sky Go e NOW, ed in diretta live testuale su OA Sport.

La differita tv in chiaro della gara della MotoGP sarà fruibile dalle ore 14.05 su TV8 HD e tv8.it, che trasmetteranno anche le gare della Moto3, dalle ore 11.05, e della Moto2, dalle ore 12.20. Di seguito il programma del GP dell’Austraia 2025 del Motomondiale con le dirette e le differite proposte in tv ed in streaming.

CALENDARIO GP AUSTRALIA MOTOMONDIALE 2025

Domenica 19 ottobre

1.40-1.50 MotoGP, GP Australia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

3.00 Moto3, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 11.05 differita TV8 HD, tv8.it

4.15 Moto2, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 12.20 differita TV8 HD, tv8.it

6.00 MotoGP, GP Australia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, 14.05 differita TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOMONDIALE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 HD

Domenica 19 ottobre

11.05-11.50 Moto3, GP Australia: gara (21 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

12.20-13.05 Moto2, GP Australia: gara (23 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it

14.05-14.50 MotoGP, GP Australia: gara (27 giri) – Differita TV8 HD, tv8.it