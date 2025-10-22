MotoGP, statistiche GP Malesia 2025. I piloti italiani hanno vinto le ultime 3 edizioni… Tanti anche i successi del passato!

La terz’ultima tappa del Mondiale MotoGP 2025 andrà in scena domenica 26 ottobre a Sepang, dove si disputerà la ventiquattresima edizione del Gran Premio di Malesia. A differenza di tanti appuntamenti asiatici, entrati in calendario solo in tempi recenti, questo evento ha una storia ben più ampia, essendo sorto già nel 1991.

La Malaysia, nome formalmente corretto per chiamare l’entità statale a cui si fa riferimento, è entrata in calendario più di tre decenni orsono grazie allo spartano impianto di Shah Alam, palcoscenico della corsa sino al 1997. Un’occasionale edizione a Johor (1998) ha fatto da prodromo al definitivo trasferimento a Sepang, autodromo completato nel 1999 e talmente all’avanguardia da essere valido ancora oggi.

Sono 23 le gare iridate della classe regina disputatesi a Sepang, a fronte però di 24 edizioni del GP. La discrepanza risale al 2011, quando la corsa fu interrotta e cancellata a causa del tragico incidente nel quale Marco Simoncelli perse la vita.

SEPANG – I DATI

CLASSE REGINA (500cc/MOTOGP)

Pilota con più vittorie: Valentino ROSSI (6)

I trionfi del Dottore sono datati 2001, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010.

Piloti in attività con vittorie a Sepang:

2 – MARQUEZ Marc (ESP) {2014, 2018}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2024}

1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2019}

1 – BASTIANINI Enea (ITA) {2023}

Italiani vincitori a Sepang:

ROSSI Valentino (2001, 2003, 04, 06, 08, 10)

BIAGGI Max (2002)

CAPIROSSI Loris (2005)

DOVIZIOSO Andrea (2016, 2017)

BAGNAIA Francesco (2022, 2024)

BASTIANINI Enea (2023)

Moto vincitrici a Sepang:

Tra parentesi vengono indicate le date del primo e dell’ultimo successo.

8 – DUCATI (2005, 2024)

7 – HONDA (2001, 2018)

6 – YAMAHA (2002, 2019)

2 – SUZUKI (1999, 2000)

Piloti vincitori con moto differenti:

ROSSI Valentino (Honda 2; Yamaha 4)

Record di vittorie consecutive:

2 – ROBERTS Kenny Jr. (1999, 2000)

2 – ROSSI Valentino (2003, 2004)

2 – PEDROSA Dani (2012, 2013)

2 – DOVIZIOSO Andrea (2016, 2017)

Dunque ben quattro centauri hanno firmato un back-to-back, ma nessuno si è ancora issato a quota tre!

Le Sprint sono state vinte da…

2023 – MARQUEZ Alex (Ducati)

2024 – MARTIN Jorge (Ducati)

Piloti in attività con pole position a Sepang:

3 – MARQUEZ Marc (ESP) {2013, 2014, 2018}

2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2023, 2024}

1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019}

1 – MARTIN Jorge (ESP) {2022}

SEPANG – I DATI

MOTO2, ELENCO VINCITORI

2010 – ROLFO Roberto [ITA]

2011 – LÜTHI Thomas [SUI]

2012 – DE ANGELIS Alex [SMR]

2013 – RABAT Tito [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – ZARCO Johann [FRA]

2017 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2018 – MARINI Luca [ITA]

2019 – BINDER Brad [RSA]

2022 – ARBOLINO Tony [ITA]

2023 – ALDEGUER Fermin [ESP]

2024 – VIETTI Celestino [ITA]

È Johann Zarco l’unico pilota ad aver vinto per due volte nella classe cadetta. Sono invece 4 le affermazioni italiane, raccolte da Roberto Rolfo, Luca Marini, Tony Arbolino e Celestino Vietti.

SEPANG – I DATI

MOTO3, ELENCO VINCITORI

2012 – CORTESE Sandro [GER]

2013 – SALOM Luis [ESP]

2014 – VAZQUEZ Efren [ESP]

2015 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2016 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – MARTIN Jorge [ESP]

2019 – DALLA PORTA Lorenzo [ITA]

2022 – MCPHEE John [GBR]

2023 – VEIJER Collin [NED]

2024 – ALONSO David [COL]

Nessuno ha ancora bissato il proprio successo. La Spagna è il Paese più vincente in assoluto (4 hurrà), mentre sono 2 i trionfi italiani (Bagnaia e Dalla Porta).