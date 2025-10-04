MotoGP, Raul Fernandez: “Ho lavorato bene con la media, la prima fila sposta gli equilibri”

Raul Fernandez partirà dalla prima fila in occasione del GP di Indonesia, diciottesimo atto del Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo weekend presso il tracciato di Mandalika. Giornata ottima per il pilota spagnolo che, in qualifica, ha strappato la terza posizione in classifica, piazzando un’altra Aprilia insieme a quella ufficiale di Marco Bezzecchi.

Nello specifico il ventenne iberico arruolato tra le file della Trackhouse ha racimolato un gap di 0.452 rispetto al “Bezz”, cedendo il passo poi al connazionale Fermin Aldeguer (Gresini), secondo classificato con +0.398. Una volta arrivato al parco chiuso, lo spagnolo ha commentato quanto fatto.

“Questa settimana Marco Bezzecchi sta facendo davvero la differenza, ha un gran passo e sul giro secco è incredibile – ha detto Fernandez – Potevamo pensare di essere davanti prima della qualifica, ma non in pole perché lui è superiore. L’Aprilia sta facendo un lavoro importante. All’inizio la stagione non è partita bene, adesso siamo in un periodo più sereno. Abbiamo lavorato bene con la gomma media, forse quella di gara. La prima fila cambia tanto, specie nella prima parte di gara”.

Fernandez ha poi chiosato: “Perché vado bene su questo pista? Non lo so. Sono due o tre gare che vado bene. Vero che la Ducati non va forte, ma qui la mia moto lavora bene. Possiamo andare a tutta sia con la posteriore che con l’anteriore“.