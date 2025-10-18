MotoGP, Raul Fernandez: “Ho consumato troppo la gomma nei primi due giri”

Una giornata significativa per la Trackhouse MotoGP Team. Raul Fernandez si è infatti accomodato al secondo posto in occasione della Sprint Race valida per il GP d’Australia, diciottesimo weekend del Motomondiale 2025 di MotoGP andato in scena sul tracciato di Phillip Island.

Ottima la gara corta dello spagnolo che, nella fattispecie, ha ceduto il passo soltanto a un super Marc Bezzecchi (Aprilia), trionfatore dimostrando di essere il pilota più in forma del momento. Il podio invece è stato completato dalla KTM di Pedro Acosta. Una volta arrivato in mixed zone, l’iberico ha commentato quanto fatto.

“Forse al primo e secondo giro ho spinto troppo ed ho consumato la gomma – ha detto Fernandez – Il passo era abbastanza costante ma sappiamo che in questo tipo di pista bisogna stare attenti al consumo. Marco Bezzecchi si è avvicinato sempre di più, quando mi ha passato ho provato a rimanere dietro di lui ma non ce l’ho fatta. Ho fatto una buona partenza, ho fatto il mio passo, sono stato tranquillo senza commettere errori. Devo ringraziare al mio team, mi stanno aiutando tanto, questo è importante.

Fernandez ha poi proseguito: “Davide Brivio è una persona che vuole migliorare e imparare. Quando parlo con lui sono rilassato, mi aiuta a stare tranquillo prima della gara. Aggiornamenti negli ultimi fine settimana? Non tanti, non abbiamo provato granché ma abbiamo migliorato l’asset, questo piano piano mi ha aiutato a capire alcuni dettagli. Siamo giovani, possiamo imparare. Questa è la chiave. Ogni volta che si parla con qualcuno, si impara qualcosa di nuovo”.