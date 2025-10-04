MotoGP, Raul Fernandez: “Bezzecchi fa veramente paura, ottimo lavoro dell’Aprilia”

La vera grande rivelazione del sabato a Mandalika è sicuramente Raul Fernandez, terzo sia in qualifica che soprattutto nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Si tratta della prima top3 in top class per lo spagnolo dell’Aprilia Trackhouse, che sta vivendo il suo quarto anno nella classe regina.

“Prima di tutto questa è una pista che mi piace tanto e che si adatta al mio stile di guida, quindi questo ovviamente mi aiuta. Non mi aspettavo che l’Aprilia andasse così forte e neanche Bezzecchi, perché lui fa veramente paura. Ma sono contento, sono quattro anni che lavoriamo con la squadra e l’anno scorso quando è arrivato Brivio ho sentito un piccolo cambiamento. Per questa ragione ho provato a continuare per altri due anni“, spiega Fernandez ai microfoni di Sky Sport.

“L’inizio di stagione è stato difficile ma adesso sento che già da qualche gara siamo competitivi. Ci manca ancora qualcosa, ma sono contentissimo. Erano quattro anni che non mi trovavo in questa situazione e in alcuni momenti della gara ho dimenticato di guidare la moto, perché non volevo fare errori. L’ultima volta che mi ero trovato in una posizione così sono caduto, per cui volevo gestire bene tutto, ma anche la moto è stata incredibile“, racconta il vice-campione mondiale Moto2 del 2021.

Sui motivi della grande crescita prestazionale dell’Aprilia: “Sterlacchini sta facendo un lavoro incredibile, come Rivola e tutta la gente dell’Aprilia e ovviamente anche il team Trackhouse. Stanno lavorando di più insieme e si vede che siamo più forti. Oggi credo che la chiave sia stata la qualifica, forse questo ci può aiutare un po’ per domani“.