MotoGP, pagelle Sprint GP Indonesia 2025: Bezzecchi irresistibile, affondano le Ducati ufficiali

PAGELLE SPRINT RACE GP INDONESIA MOTOGP 2025

Sabato 4 ottobre

MARCO BEZZECCHI (Aprilia) 10: che vittoria e che rimonta! Sapeva di avere tra le mani una moto che poteva dominare la scena e, nonostante una partenza sbagliata, lo conferma in pista. Dopo una curva si ritrova in ottava posizione e capisce che deve inventarsi la rimonta clamorosa. Rimane calmo, non esagera, non commette errori e inizia la sua gara. Passa un avversario dopo l’altro e sale al secondo posto a pochi giri dalla fine. Il distacco da Aldeguer è ampio ma in un attimo glielo mangia tutto. Il sorpasso nell’ultimo giro è da urlo. Grande Bezz!

FERMIN ALDEGUER (Ducati Gresini) 8.5: gli sono mancate solo una manciata di curve. Centra un podio splendido, con un secondo posto meritatissimo, ma il successo lo stava davvero gustando. Per sua sfortuna oggi Bezzecchi non si batteva. Lo spagnolo continua a crescere e, bene.

RAUL FERNANDEZ (Aprilia Trackhouse) 7.5: terzo al via, terzo all’arrivo. Bravo a non mollare di un centimetro e, soprattutto, a non farsi distrarre nemmeno per un secondo. Podio davvero importante per la sua annata.

ALEX MARQUEZ (Ducati Gresini) 6.5: in questo finale di stagione sembra avere un po’ perso quell’abbrivio che lo ha portato lassù per quasi tutta la stagione. Quando il fratello inizia a perdere un po’ di colpi in teoria doveva essere lui a centrare i successi. Invece manca ogni occasione…

LUCA MARINI (Honda HRC) 6.5: un sesto posto non è certo un risultato clamoroso, ma chiude in scia al compagno JOAN MIR (voto 7) e conferma di essere un pilota solidissimo che porta sempre la moto al traguardo e la fa crescere.

MARC MARQUEZ (Ducati Factory) 5: dopo il titolo ci sta staccare un po’ la concentrazione ma a Mandalika tra mancanza di feeling e penalità, inizia davvero male. Vedremo se domani il Cabroncito sarà in grado di mettersi alle spalle la Sprint Race peggiore dell’anno. Mai competitivo, mai della partita, con la “macchia” del contatto con ALEX RINS (senza voto. Proprio oggi che poteva centrare il suo miglior risultato dell’anno).

FRANCESCO BAGNAIA (Ducati Factory) ingiudicabile. Come si fa a definire una prestazione simile? Ultimo. Mezzo minuto di distacco da Bezzecchi in 13 giri. Una prova ai limiti dell’incredibile, ma dalla parte sbagliata. Dopo il disastro di Misano era rinato a Motegi e confidava di chiudere in spinta la stagione. A Mandalika è tornato nell’incubo, un incubo che sperava fosse ormai lontano. Fa ancora più male così. 16° in griglia, ultimo nella Sprint Race. Disastro.