MotoGP, pagelle GP Malesia 2025: Bagnaia iellato, Alex Marquez sfrutta l’occasione, Mir fa sperare la Honda

PAGELLE GP MALESIA 2025 MOTOGP

Alex Marquez 9: sfrutta nel migliore dei modi l’assenza per infortunio del fratello, facendo valere il suo ottimo feeling con Sepang e conquistando la terza vittoria stagionale. Una gara praticamente perfetta al termine del weekend in cui festeggia la certezza aritmetica di chiudere l’anno da vice-campione del mondo dietro a Marc, per un 2025 a dir poco trionfale in casa Marquez.

Pedro Acosta 9: l’appuntamento con la prima vittoria in MotoGP è ancora rimandato, ma oggettivamente è impossibile chiedergli qualcosa in più. A Sepang fa una differenza impressionante rispetto alle altre KTM, ingaggiando un bel duello con Bagnaia e venendo battuto solamente dalla Ducati di Alex Marquez. Se avesse a disposizione la miglior moto in griglia, sarebbe già pronto per ambire al titolo.

Joan Mir 8: gran rimonta (da settimo a terzo) e ottimo risultato per lo spagnolo, che conquista il secondo podio della sua avventura in Honda. Eguagliato il risultato di Motegi, anche se in questo caso l’assenza per infortunio di Marc Marquez e la foratura di Bagnaia hanno agevolato la progressione del campione mondiale MotoGP 2020.

Franco Morbidelli 6,5: terzo in griglia, il quarto posto finale non può renderlo soddisfatto anche alla luce del ritiro di Bagnaia per una foratura. Il romano del team VR46 si è complicato la vita con una partenza negativa, facendo poi tanta fatica a risalire dalla sesta-settima posizione e arrivando in scia alla Honda di Mir.

Francesco Bagnaia 7: il weekend di Sepang resta positivo a livello prestazionale, con un sabato perfetto (pole e primo nella Sprint) e tutto sommato una buona gara in zona podio fino allo sfortunato episodio della foratura a pochi giri dalla fine. Oggi Alex Marquez ne aveva di più e sarebbe stato difficile battere la KTM di Acosta (forse anche a causa di una scelta non ottimale della gomma anteriore), ma i segnali sono comunque incoraggianti dopo la debacle di Mandalika e Phillip Island.

Aprilia 4: pesante passaggio a vuoto dopo la crescita esaltante degli ultimi mesi. A Sepang, nonostante l’assenza di Marc Marquez ed il ritiro di Bagnaia, la Casa di Noale resta fuori dalle prime nove posizioni in gara con Marco Bezzecchi solo 11° addirittura alle spalle di un redivivo Ai Ogura.