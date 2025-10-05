MotoGP, pagelle GP Indonesia 2025: disastro Bezzecchi, incubo Bagnaia, esplode Aldeguer

PAGELLE GP INDONESIA MOTOGP 2025

FERMIN ALDEGUER (DUCATI GRESINI) 9 – Lo si era capito ieri che lo spagnolo avesse le carte in regola per conquistare il suo primo successo in MotoGP. L’incidente poco dopo il via tra Marco Bezzecchi e Marc Marquez, l’ha messo nelle condizioni di colpire e l’iberico l’ha fatto alla grande, girando su tempi estremamente veloci. Un altro alfiere made in Spain da considerare.

PEDRO ACOSTA (KTM) 8 – Letteralmente aggrappato alla sua moto, fa i numeri in staccata e lotta come un mastino. Il talento è in quantità industriale e la piazza d’onore con una moto non iper competitiva come quella austriaca è una chiara evidenza. Da capire se e quanto ad Acosta andrà bene questa situazione, perché i suoi obiettivi sono altri.

ALEX MARQUEZ (DUCATI GRESINI) 7 – Nella giornata degli “orrori” per i suoi rivali più accreditati in pista, si prende un terzo posto che mette in ghiaccio la sua seconda posizione nella classifica generale alle spalle del fratello Marc. Non aveva la velocità per prevalere, ma con una condotta estremamente intelligente è salito sul podio.

LUCA MARINI (HONDA) 7 – La moto giapponese continua a progredire e la quinta posizione di oggi è sicuramente da sottolineare. Non avrà lo spunto del fuoriclasse, ma il pilota italiano sta facendo un gran lavoro e questo risultato è il giusto premio al lavoro fatto.

MARCO BEZZECCHI (APRILIA) 4 – Poteva essere la domenica del trionfo e invece è stata un disastro. Troppa foga per il romagnolo che, come ieri, ha sbagliato la partenza. Nel tentativo di recuperare ha azzardato un sorpasso ai danni di Marc Marquenz, finendo per stenderlo e cadendo a sua volta. Una bocciatura per il pilota italiano che, visti i problemi di Bagnaia, aveva la possibilità di prendersi la terza posizione del campionato.

FRANCESCO BAGNAIA (DUCATI) 4 – Una mesta conclusione. Cadere da ultimo, girando piano, è devastante. Pecco ha dovuto prenderne atto e, dopo i sorrisi di Motegi, si torna a provare amarezza e stupore. Sembrava che in Giappone si fosse trovare la via maestra, mentre qui a Mandalika il naufragio. Tutto troppo brutto per essere vero.

DUCATI UFFICIALE 4 – Domenica e week end negativi per la scuderia di Borgo Panigale Factory. La GP25 su questa pista non ha funzionato e nella squadra ufficiale diversi problemi. Al di là della poca fortuna avuta da Marc Marquez nel caso dell’incidente descritto, i problemi con Bagnaia sono stati chiari e le rimostranze di Pecco ai microfoni pongono l’accento su questioni tecniche critiche.