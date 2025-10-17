MotoGP, Nicolò Bulega pronto ad esordire a Portimao. In Ducati ci stanno pensando

Sarà un fine settimana importante per Nicolò Bulega, visto che il pilota italiano si gioca la possibilità di conquistare il titolo mondiale in Superbike. Servirà una piccola impresa all’emiliano della Ducati, visto che deve recuperare 39 punti di svantaggio al turco Toprak Razgatlioglu, che potrebbe così conquistare il suo terzo titolo della carriera, il secondo consecutivo.

In palio nel weekend non c’è solo il titolo piloti, ma anche quello costruttori con una fantastica lotta tra Ducati e BMW. La casa italiana è in vantaggio di appena tre punti e dunque tutto potrebbe succedere, con la lotta tra Bulega e Razgatlioglu che potrebbe diventare decisiva anche per questo mondiale costruttori.

I due grandi rivali si divideranno il prossimo anno, visto che il turco correrà in MotoGP con la Yamaha Pramac. Bulega dovrebbe arrivarci nel 2027, ma già con la possibilità il prossimo anno di fare qualche test. L’esordio ufficiale nella classe regina per l’italiano, però, potrebbe anche arrivare addirittura già in questa stagione, visto che sono state confermate le voci su Bulega in sella alla Ducati nel GP del Portogallo a Portimao.

A confermarlo è stato Mauro Grassilli, direttore sportivo di Ducati Corse: “L’obiettivo di far concentrare Nicolò sul mondiale di Superbike. Stiamo valutando l’ipotesi di farlo venire con noi a Portimao. Ci sono alcuni aspetti da analizzare bene, visto che Nicolò non conosce la moto e non conosce le gomme. Ci sarebbe bisogno di fargliela provare almeno prima di fargli fare una gara con noi. La Superbike non è la MotoGP. Stiamo valutando per capirne una possibilità”.