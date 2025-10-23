MotoGP, Marco Bezzecchi: “Sto bene col team, ma non mi sento il più forte in griglia”

Marco Bezzecchi è tra gli osservati speciali del prossimo GP della Malesia, ventesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Sepang, la top-class vorrà regalare emozioni e il romagnolo, in sella all’Aprilia, è tra quelli più accreditati per conquistare il successo. Considerata l’assenza di Marc Marquez per infortunio e i problemi di Francesco Bagnaia in Ducati ufficiale, Bezzecchi potrebbe far saltare il banco, visto quanto ha saputo fare in Australia.

“Difficile dire se riuscirò a confermarmi qui, tutte le piste sono diverse. Sono contento di essere qui, è l’unica pista su cui ho riferimenti dai test e sono curioso di capire come sarà la prima reazione della moto. Spero di poter fare un buon week end. Nella mia guida ho cambiato diverse cose dai test, ho dovuto adattare il mio stile all’Aprilia e ho lavorato duro per cambiare gli automatismi. Ma anche tutto il team ha fatto un super lavoro, sono stati fatti grandi miglioramenti sulla moto. Dal mio punto di vista il più grande miglioramento è stato la stabilità in staccata“, ha raccontato in conferenza stampa.

“Mi sento molto bene col team, loro sono tutti contenti. Ma abbiamo ancora 3 tappe, di cui due in Europa. Dobbiamo goderci il momento ma anche restare concentrati per continuare a migliorare e costruire una buona base per il 2026. Non mi sento il pilota più forte della griglia perché non sto comandando il campionato“, ha sottolineato ai microfoni.

“Sarà interessante provare di nuovo su questa pista, perché è la prima su cui arriviamo dopo aver già girato prima. Sarà importante capire come siamo migliorati“, ha concluso il centauro dell’Aprilia.