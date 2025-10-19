MotoGP, Marco Bezzecchi: “Puntavo a un quarto posto massimo, non mi aspettavo di salire sul podio”

Marco Bezzecchi ha concluso al terzo posto il GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island, il centauro dell’Aprilia è riuscito a minimizzare alla grande i danni di un doppio long lap penalty, spiacevole eredità per quanto accaduto a Mandalika (Indonesia) con l’incidente provato e di cui è stato vittima Marc Marquez.

Ieri il romagnolo aveva mostrato un grande passo e la conquista del successo nella Sprint Race era stata la logica conseguenza. Oggi c’era questa doppia sanzione con cui fare i conti e tutto era complicato. Bravissimo Bezzecchi a partire bene e a fare tutto in maniera perfetta per salire sul terzo gradino del podio e prendersi anche il terzo posto nella classifica generale ai danni di Francesco Bagnaia, oggi caduto.

“Quando sono rientrato dal secondo long lap penalty sapevo che sarebbe stato inutile spingere al 100%. Ho pensato a gestire un po’ le gomme e poi negli ultimi 7 giri ho dato tutto, pensando di poter fare quarto. Il terzo è stato tutto di guadagnato“, ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport.

Romagnolo che ha anche ammesso di far fatica nella sua guida, quando ha una moto davanti: “Ho uno stile di guida in cui freno molto forte. Quando sono da solo, tutto mi viene meglio. Dietro agli altri, vado sempre troppo vicino e mi devo un po’ tarare con la moto. È una cosa che devo assolutamente migliorare“.

In conclusione, Bezzecchi ha voluto dare merito alla sua squadra: “Sono riuscito a fare una bella gara, meglio di quello che pensavo. Merito dei ragazzi del team. Hanno elaborato una strategia perfetta, lasciandomi tranquillo nelle mie cose prima della gara. Sono contento di essere riuscito a concretizzarla“.