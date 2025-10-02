MotoGP, Marco Bezzecchi: “Fisicamente sto meglio rispetto a Motegi. La pista mi piace”

Marco Bezzecchi spera di recitare un ruolo da protagonista a Mandalika in occasione del Gran Premio d’Indonesia 2025, valevole come quintultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo dell’Aprilia occupa la quarta posizione in classifica generale a -32 dal terzo posto di Francesco Bagnaia, quindi dovrà macinare punti pesanti da qui a fine anno per salire sul podio del campionato.

Il Bez si presenta in Indonesia con qualche acciacco, dopo l’incidente provocato dal suo compagno di squadra Jorge Martin nella Sprint di Motegi: “Fisicamente sto meglio rispetto ad alcuni giorni fa. Il problema maggiore erano la gamba ed il ginocchio. Complessivamente sto meglio, ma i giorni dopo la gara sono stati abbastanza difficili. Nel viaggio ho sofferto un po’, col mio preparatore ho cercato di sistemare un po’ le cose per cercare di recuperare il prima possibile. Il fastidio maggiore lo avevo alla schiena ma è ancora presto per capire quali saranno le mie condizioni in sella alla moto. Su due piedi dico che sto abbastanza bene“.

“Spero di migliorare giorno dopo giorno, sicuramente le mie condizioni fisiche sono migliori ora rispetto alla domenica di Motegi. Soprattutto la schiena che dopo la gara era quella messa peggio, ma è difficile fare previsioni. Il circuito mi piace, è fantastico, ma come sempre non so cosa aspettarmi perché è il primo anno che lo affronterò su una Aprilia. Qui le condizioni cambiano giorno dopo giorno, soprattutto in termini di grip sull’asfalto, quindi sarà importante iniziare subito il weekend con una buona base“, spiega il pilota italiano alla vigilia del weekend indonesiano.

Sul rendimento attuale dell’Aprilia, seconda nel Mondiale costruttori alle spalle della Ducati: “Sono contento di come stanno andando le cose. Mancano però ancora cinque gare e c’è ancora tempo perché tutto cambi (ride, ndr). Col nuovo format della Sprint i punti in palio sono tanti, ci vuole poco a guadagnare o a perdere tanto, quindi sarà importante mantenere alta la concentrazione, anche nei momenti positivi è meglio non sedersi sugli allori“.

Sul fumo uscito dalla Ducati di Bagnaia negli ultimi giri del GP giapponese: “Situazione strana, specialmente per la sicurezza. Ho iniziato a vedere il fumo ad un paio di giri dalla fine e mi sono trovato ad attraversare una nuvola. Pensavo si trattasse di Mir ma non sapevo cosa fosse. Poi ho riguardato le immagini dopo la gara e sicuramente sono rimasto sorpreso in termini di sicurezza“.