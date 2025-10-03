MotoGP, Marco Bezzecchi: “Bella giornata, ma si fatica parecchio con le gomme”

Comincia nel migliore dei modi il weekend di Marco Bezzecchi. Il pilota italiano si è infatti piazzato al primo posgo in occasione delle pre-qualifiche valide per il GP di Indonesia, diciottesimo atto del Motomonidale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento questo fine settimana sul tracciato di Mandalika.

Nella fattispecie il centauro in forza all’Aprilia ha fermato il cronometro a 1:29.240, precedendo la Gresini di Fermin Aldeguer e la KTM di Pedro Acosta. Fuori, ed è una notizia, le due Ducati di Marc Marquez e Francesco Bagnaia, costretti a partire dal Q1. Una volta arrivato in zona mista, il “Bezz” ha commentato quanto fatto:

“Bella giornata, non semplice – ha detto Bezzecchi – Qui con le gomme si fatica parecchio, un po’ come avvenuto questa stamattina. Oggi pomeriggio l’inizio del turno è stato duro mettere in temperatura la posteriore. Vediamo adesso di continuare così e di metterci ancora più a posto per domani”.

In ultimo il romagnolo ha parlato delle sue condizioni fisiche dopo la brutta caduta della scorsa settimana: “Sto bene, la gamba va meglio di quanto mi aspettassi, peggio invece la schiena. Ho male al centro, dove ho preso la botta. Non è un dolore muscolare, è proprio la botta che ho preso, con l’affaticamento è peggiorato, dobbiamo starci un po’ dietro”.