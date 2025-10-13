MotoGP, Marc Marquez si è sottoposto ad un intervento alla scapola destra

Lo spagnolo Marc Marquez, che ha conquistato il titolo iridato 2025 della MotoGP, è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico alla scapola destra, infortunata in Indonesia: a seguito di una visita di controllo è stata ritenuta indispensabile l’operazione.

La Ducati comunica che l’intervento è stato effettuato all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid, ed è stato ritenuto necessario dallo stesso staff medico che aveva visitato il pilota la settimana scorsa, dopo aver “constatato che la frattura del coracoide e la lesione dei legamenti non mostrano segni sufficienti di stabilizzazione dopo una settimana di immobilizzazione“.

A causa di quanto osservato, dunque, si è optato per intervenire in maniera chirurgica: “Pertanto, a fronte del rischio di instabilità residua, si è deciso di procedere con un intervento di stabilizzazione chirurgica e con la ricostruzione dei legamenti acromioclavicolari“.

Il percorso di recupero dello spagnolo non cambierà a causa di questo intervento, ed il programma sarà lo stesso di quello previsto inizialmente con la sola immobilizzazione dell’arto, e dunque si “seguirà lo stesso iter, e i progressi determineranno le tempistiche del suo ritorno alle competizioni“.