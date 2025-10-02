MotoGP, Marc Marquez è sempre caduto a Mandalika! Tracciato nemico, da domare per centrare un doppio risultato storico

Marc Marquez si è già laureato matematicamente Campione del Mondo 2025 di MotoGP. Nonostante abbia raggiunto l’obiettivo principe della sua stagione, lo spagnolo può impreziosire ulteriormente la propria annata agonistica, a cominciare da Mandalika, un contesto che però lo ha sempre respinto malamente.

Sull’Isola di Lombok si corre dal 2022. In quell’occasione, l’iberico si infortunò in seguito a un brutto incidente nel warm-up e non prese parte alla gara. Nel 2023, ancora in sella a Honda, finì nuovamente gambe all’aria. Dopodiché, nel 2024, concluse terzo la Sprint del sabato alle spalle di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, ma poi cadde la domenica.

Insomma, in Indonesia, El Trueno de Cervera non ha mai completato un Gran Premio! Ovviamente, questo fatto può rappresentare una forte motivazione per l’implacabile catalano. Non bisogna dimenticare come sia arrivato a 99 vittorie tout-court nel Motomondiale (di cui 73 nella classe regina). L’ipotetica affermazione numero 100 gli consentirebbe di diventare il terzo centauro della storia dopo Giacomo Agostini (122) e Valentino Rossi (115) a raggiungere la tripla cifra.

Non c’è solo da toccare la pietra miliare del “centone”, bensì anche – e soprattutto – quella di imporsi in un autodromo mai domato in passato. A oggi, Marquez ha primeggiato in 23 piste diverse. Erano 21 all’inizio del 2025, durante il quale è stato sfatato il tabù Spielberg ed è stato prontamente aggiunto il Balaton Park, alla prima presenza in calendario.

Verrà addomesticata anche la ‘Bestia Mandalika’, oppure MM93 troverà una fiera più feroce di lui? La risposta l’avremo nella mattinata europea di domenica. Peraltro, il tema di vincere dove non c’è mai (ancora?) riuscito si riproporrà tra un mese abbondante a Portimao…