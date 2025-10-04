MotoGP, Marc Marquez: “È il weekend più difficile di tutto l’anno, non sto guidando come vorrei”

Si è conclusa con la vittoria in rimonta di Marco Bezzecchi la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia 2025, diciottesimo appuntamento del Motomondiale. Il centauro azzurro, dopo una partenza non ottimale, ha iniziato a recuperare posizioni fino all’ultimo giro, quando ha effettuato il sorpasso che gli ha consegnato il successo.

Secondo Fermin Aldeguer (+0.157) beffato solo dall’Aprilia di Bezzecchi dopo essere stato in testa per tutta la gara. Chiude il podio l’Aprilia di Raul Fernandez (+4.062) al suo primo podio in carriera nella classe regina. Male invece Francesco Bagnaia che chiude in quattordicesima posizione (+29.393). Non perfetta l’altra Ducati Ufficiale di Marc Marquez che chiude settimo (+9.772), dopo avere effettuato anche un long-lap penalty.

Il campione del mondo, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Questo si sta rivelando il weekend più difficile di tutto l’anno. Sto facendo più fatica del normale soprattutto nel fermare la moto e fare le curve, sempre con molto movimento. Ieri ho perso tanto feeling con le cadute, soprattutto con la seconda che è stata più forte. Dobbiamo capire come sta facendo Aldeguer a girare così forte e provare a lavorare con il mio stile di guida”.

“Dobbiamo continuare a lavorare, si vede che l’Aprilia sta facendo molto bene qui, Marco va molto forte. Un campionato sono 22 gare, io oggi ho fatto settimo ed Alex quarto. Dobbiamo solo capire i nostri problemi che non ci permettono di guidare come vorremmo. Lo stile della pista non ci permette di staccare forte ed il grip è un po’ particolare perché non possiamo dare tutta la potenza che abbiamo in uscita”.

“Questo weekend non si farà il miracolo. Il nostro posto è intorno alla quinta, sesta posizione. L’anno scorso è stata l’unica gara in cui le altre Ducati mi hanno seguito. Non sono molto capace di guidare qui. Faccio tanta fatica al T2, ho avuto una caduta forte e non sto facendo del mio meglio”, ha poi concluso lo spagnolo.