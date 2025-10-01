MotoGP, Marc Marquez: “Arrivo a Mandalika con tante emozioni ancora addosso”

Marc Marquez si presenterà a Mandalika questo weekend per il Gran Premio d’Indonesia dopo aver festeggiato domenica scorsa la certezza aritmetica della conquista del nono titolo mondiale in carriera. Il fuoriclasse spagnolo del team factory Ducati ha già raggiunto l’obiettivo con cinque round d’anticipo grazie ad una stagione strepitosa, in cui ha dominato la scena dimostrando una superiorità imbarazzante sul resto della concorrenza.

“Le ultime 72 ore sono state semplicemente incredibili. Domenica è stata una giornata che ricorderò per sempre. Ci sono stati momenti molto toccanti, di commozione e soprattutto di gioia e pace. Arrivo a Mandalika ancora con tutte queste emozioni addosso, che saranno una carica in più per rimanere concentrati e continuare a dare il massimo per la squadra e tutto il gruppo di lavoro. Anche la vittoria tra i team è ormai molto vicina“, dichiara il nativo di Cervera alla vigilia del GP indonesiano.

In attesa di parlare domani in conferenza stampa a Mandalika, anche il vincitore dell’ultimo Gran Premio del Giappone Francesco Bagnaia ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della Casa di Borgo Panigale: “A Motegi tutto è stato praticamente perfetto, anche con un po’ di suspense nel finale, ma sono davvero contento perché, grazie al lavoro di tutta la squadra siamo riusciti a tornare nelle posizioni che contano. Non è stato facile, ci sono stati momenti molto duri. Ora abbiamo ancora cinque weekend di gara davanti a noi: godiamoceli, lavoriamo sodo e cerchiamo di recuperare quanti più punti in classifica”.