MotoGP, Luca Marini sul format delle qualifiche: “Pochi due soli piloti che passano alla Q2”

Luca Marini, come ben sappiamo, è uno di quei piloti che non ama troppo le luci della ribalta, né è uno di quelli che perda troppo tempo in chiacchiere fini a sé stesse. Quando parla lo fa con piena cognizione di causa e, soprattutto, se si concentra su un aspetto regolamentare della MotoGP, cerca di farlo in maniera costruttiva e non, come si suol dire, “pro dumo sua”.

Secondo il pilota del team HRC Honda, infatti, mancare la Q2 sta diventando un fardello sempre più pesante per i piloti di questa era della classe regina. Un aspetto ancor più pesante? Il fatto che una partenza oltre la 13a posizione della griglia incide sia sulla Sprint Race, sia sulla gara domenicale, a differenza della Formula Uno che prevede due qualifiche differenti per le gare.

Proprio per questo motivo il pilota nativo di Urbino dice la sua sulle qualifiche: “Al livello attuale, non riuscire ad arrivare in Q2 è un enorme handicap. Sarebbe opportuno rivedere insieme il format. Alla fine , se si incasina tutto a causa di un incidente e di una bandiera gialla, è brutto rovinare un weekend intero. Ora ci sono due partenze e le qualifiche sono diventate ancora più importanti”. (Fonte: Motorsport.com).

Luca Marini, quindi, lancia la sua idea per un nuovo possibile format delle qualifiche della MotoGP: “Cosa proporrei? Forse di aumentare il numero di piloti che possono passare dalla Q1 alla Q2. In questo modo, se finiamo in Q1 ma abbiamo il passo per vincere la gara, possiamo avere la stessa opportunità. Ma, al momento, le cose stanno così, quindi dobbiamo prepararci meglio per essere protagonisti fin dall’inizio delle prove, come abbiamo fatto in tutte le ultime gare”.