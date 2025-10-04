MotoGP, Luca Marini amaro: “La Sprint non è andata bene, poi è arrivata anche la penalità…”

Luca Marini avrebbe in teoria concluso in sesta posizione la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025, ma al termine della gara è stato penalizzato di ben 8 secondi per la consueta questione legata alla pressione degli pneumatici. Sul tracciato di Mandalika il pilota del team HRC Honda aveva vissuto una gara solida, chiudendo non lontano dalle posizioni che contano, confermando la crescita della moto nipponica. La doccia fredda è arrivata post-Sprint Race con un 13° posto davvero beffardo.

La gara su distanza ridotta ha visto il successo di Marco Bezzecchi con 157 millesimi di vantaggio su Fermin Aldeguer e 4.0 secondi su Raul Fernandez. Quarta posizione per Alex Marquez a 5.8, quinta per Joan Mir a 8.7, mentre era sesto proprio Luca Marini a 9.6. Chiude sesto, quindi, Marc Marquez a 9.7, quindi settimo Franco Morbidelli a 11.9, ottavo Fabio Di Giannantonio a 12.0, quindi nono Miguel Oliveira a 12.9.

Al termine della Sprint Race di Mandalika il pilota nativo di Urbino ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Non è andata così bene e mi è arrivata anche la penalità. Dal primo giro avevo capito che era successo qualcosa di strano. Avevamo tarato una pressione per stare tranquilli, su questa pista non è un problema troppo grande, ma era 0.5 bar più bassa del preventivato. Anche se ho lasciato passare un pilota per mettermi in scia e farla alzare non è stato abbastanza”.