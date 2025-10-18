MotoGP, Jack Miller: “Sono davvero soddisfatto di questo risultato davanti alla mia famiglia”

Un rendimento sorprendente. L’australiano Jack Miller ha saputo esaltarsi nelle qualifiche del GP di casa a Phillip Island, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Lungo i saliscendi aussie, il pilota della Yamaha Pramac ha trovato quella confidenza che gli ha permesso di conquistare una prima fila (terzo tempo) che non faceva parte delle previsioni.

“Sono davvero soddisfatto, è la prima volta che sono qui con questa squadra. Ero deluso ieri per il rendimento della moto, ma oggi le cose sono cambiate radicalmente“, ha commentato Miller ai microfoni di Sky Sport. Soddisfazione doppia anche per la presenza della propria famiglia, della moglie e di sua figlia.

“È tutto molto speciale e potermi godere questo risultato è qualcosa di unico. In vista della Sprint Race le sensazioni sono positive. Ho avuto un buon feeling con la gomma dura sul davanti e vedremo se riproporla o meno per la gara di oggi. Poi queste gare sono sempre un po’ un territorio sconosciuto“, ha concluso l’australiano.

Sprint prevista alle 06.00 italiane e Miller vorrà sfruttare il vantaggio di partire in prima fila, su di una pista dove superare non è così semplice. Da capire anche quali saranno le condizioni meteorologiche, anche se la pioggia non dovrebbe disturbare i piloti come invece è accaduto nella mattinata.