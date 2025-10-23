MotoGP in tv, GP Malesia 2025: orari 24 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Domani, venerdì 24 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP della Malesia, ventesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Sepang, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP ci sarà l’assenza del neo campione del mondo, Marc Marquez. La caduta a Mandalika (Indonesia) ha avuto delle conseguenze e lo spagnolo, avendo già conquistato il titolo, ha pensato bene di prendere tutte le precauzioni del caso. Operato alla spalla, Marc ha chiuso l’annata e potrebbe tornare in pista in vista dei test post-season di Valencia.

Chi ne approfitterà? Marco Bezzecchi, per quanto fatto vedere in Australia, sembrerebbe avere le possibilità per far saltare il banco, considerato il suo feeling con l’Aprilia. Attenzione poi allo spagnolo Pedro Acosta (KTM). Per quanto riguarda Francesco Bagnaia, il bruttissimo fine-settimana a Phillip Island fa pensare che anche in questo week end possa fare fatica.

Il venerdì del GP della Malesia, ventesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Sepang.

MOTOGP IN TV

Venerdì 24 ottobre (orari italiani)

Ore 03.00-03.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.50-04.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04.45-05.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 07.15-07.50 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 08.05-08.45 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 09.00-10.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Diretta testuale: OA Sport

