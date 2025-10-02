MotoGP in tv, GP Indonesia 2025: orari prove prove libere, streming, programma Sky e TV8

Domani, venerdì 3 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Indonesia, diciottesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Mandalika, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP i giochi si sono già chiusi. Lo spagnolo Marc Marquez, su Ducati, ha festeggiato la conquista del suo nono titolo iridato in carriera a Motegi (Giappone), il settimo nella massima cilindrata. Ecco che la valenza di queste ultime tappa sarà puramente riservato al piacere di competere. A questo proposito Marc, avendo già messo in cassaforte l’iride, potrà correre in maniera anche più libera.

Vorrà essere tra i protagonisti Francesco Bagnaia. Pecco è “risorto” in Giappone, conquistando la pole-position e svettando nella Sprint e nel GP. Le ambizioni sono quelle di dare un seguito per dare un connotato diverso a un’annata avara di soddisfazioni e con tanti problemi di feeling con la Ducati GP25. Vedremo se altri sapranno inserirsi, pensando in particolare a Marco Bezzecchi (Aprilia).

Il venerdì del GP dell’Indonesia, diciottesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-2 sul tracciato di Mandalika.

MOTOGP IN TV

Venerdì 3 ottobre (orari italiani)

Ore 3.00-3.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.50-4.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 4.45-5.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 7.15-7.50 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 8.05-8.45 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.00-10.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Diretta Live testuale: OA Sport

