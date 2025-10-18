MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 19 ottobre, streaming, programma Sky, differita TV8

Domani, domenica 19 ottobre, andrà in scena il GP d’Australia, 19° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Phillip Island assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marco Bezzecchi vorrà concede il bis. Nella Sprint Race di ieri il romagnolo ha fatto centro con la sua Aprilia e le intenzioni sono quelle di replicare.

Strepitoso il passo dimostrato dall’alfiere della Casa di Noale, in grande feeling col layout aussie. Il vero punto di domanda riguarda però quello che Bezzecchi dovrà scontare. Il riferimento è al doppio long lap penalty che Marco dovrà effettuare nel corso della gara, visto quanto accaduto nel GP di Indonesia, dove il centauro aveva provocato l’incidente con Marc Marquez.

Di questo proveranno ad approfittare diversi piloti. Lo spagnolo Pedro Acosta, sulla KTM, potrebbe avere le carte giuste per far saltare il banco, senza dimenticare Alex Marquez sulla Ducati Gresini. Scuderia di Borgo Panigale in difficoltà, però, nel Team Factory per l’assenza del citato Marc Marquez e per un Francesco Bagnaia troppo lento per essere vero.

La domenica del GP di Phillip Island (Australia) sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP IN TV

Domenica 19 ottobre (orari italiani)

Ore 01.40-01.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 04.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 06.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 19 ottobre

Ore 11.05, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 12.20, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro

Ore 14.05, MotoGP, Gara – Differita tv in chiaro