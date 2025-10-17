MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 18 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Oggi, sabato 18 ottobre, sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2025. Sul tracciato del Phillip Island (Australia), si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 13 tornate.

In MotoGP la Ducati ufficiale dovrà fare a meno dello spagnolo Marc Marquez. Il neo campione del mondo, caduto a Mandalika (Indonesia), ha riportato una frattura alla spalla e, sottoposto a intervento chirurgico, potrebbe aver chiuso qui l’annata. Fari puntati quindi su quello che saprà fare Francesco Bagnaia sull’altra GP25 Factory, tenendo in debito un conto un contesto con tanti pretendenti.

Il sabato del round di Phillip Island sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) nell’intera programmazione. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche delle tre categorie che la Sprint Race di quest’oggi della top-class, mentre le libere saranno coperte in esclusiva dai canali di Sky Sport.

Il day-2 potrà essere interamente seguito anche in streaming sull’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), sulla piattaforma a pagamento NOW e in chiaro sul sito internet TV8.it, limitatamente alle qualifiche delle tre categorie e alla Sprint Race di MotoGP. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dello schedule odierno.

MOTOGP IN TV

Venerdì 17 ottobre (orari italiani)

Ore 23.40-00.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Sabato 18 ottobre (orari italiani)

Ore 00.25-00.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 01.10-01.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 01.50-02.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 02.15-02.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 03.45-04.00, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.10-04.25, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.40-04.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 05.05-05.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8

Diretta streaming: SkyGo, Now, TV8.it

Diretta Live testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 18 ottobre

Ore 01.50-02.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 02.15-02.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 03.45-04.00, Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 04.10-04.25, Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 04.40-04.55, Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 05.05-05.20, Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 06.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv in chiaro.