MotoGP in tv, GP Australia 2025: orari 17 ottobre, streaming, programma Sky e TV8

Domani, venerdì 17 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Australia, diciannovesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Phillip Island, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale.

In MotoGP ci sarà l’assenza del neo campione del mondo, Marc Marquez. La caduta a Mandalika (Indonesia) ha avuto delle conseguenze e lo spagnolo, avendo già conquistato il titolo, ha pensato bene di prendere tutte le precauzioni del caso. Operato alla spalla, Marc ha chiuso l’annata e potrebbe tornare in pista in vista dei test post-season di Valencia.

Per la defezione del Cabroncito, il campo di possibili vincitori si apre. Da capire che versione vedremo di Francesco Bagnaia e cosa sapranno fare le rivali della Ducati. Aprilia, in particolare, potrebbe mostrare un grande potenziale con Marco Bezzecchi, senza sottovalutare la KTM con Pedro Acosta.

Il venerdì del GP d’Australia, diciannovesimo round del Motomondiale 2025, sarà trasmesso in diretta televisiva, a pagamento, su Sky Sport Uno (201) e su Sky Sport MotoGP (208) interamente; in streaming su SkyGo e su NOW. Non ci sarà la copertura in chiaro di TV8, in streaming su TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del day-1 sul tracciato di Phillip Island.

MOTOGP IN TV

Venerdì 17 ottobre (orari italiani)

Ore 00.00-00.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 00.50-01.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 01.45-02.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04.15-04.50 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05.05-05.45 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 06.00-07.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 23.40-00.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA MOTOGP 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta testuale: OA Sport

MOTOGP SU TV8

Venerdì 17 ottobre

Non è prevista la copertura in chiaro delle prove libere odierne, neanche in differita.