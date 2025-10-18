MotoGP, il vento cambia il programma della domenica a Phillip Island! I nuovi orari

Il vento stravolge il programma della domenica a Phillip Island, località che ospita questo fine settimana il GP d’Australia, diciottesimo atto valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP. La notizia è arrivata nella prima mattinata di oggi, sabato 18 ottobre, attraverso la direzione gara.

In sostanza, tutte le sessioni previste per il 19 ottobre saranno posticipate di un’ora rispetto a quanto pianificato in precedenza. Secondo l’ultimo bollettino meteorologico infatti sono previste fortissime raffiche di vento. Ritardando l’inizio della giornata si punta così a garantire le migliori condizioni possibili sia per gli spettatori che per i centauri in pista.

Si partirà quindi all’1:40 con il Warm-Up, mentre alle 3:00 sarò la volta della Moto3. Alle 4:15 scenderanno in pista invece i piloti della Moto2, per poi lasciare spazio alla gara di MotoGP, la quale partirà alle 6:00.

Di seguito il programma aggiornato della domenica riservata al GP di Australia.

GP AUSTRALIA MOTOGP 2025

Ore 01.40-01.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 03.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 04.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 06.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)